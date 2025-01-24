Участие в сертификации примут только 60% учителей из запланированных: какая причина

Участие в сертификации учителей 2025 года примет только 3060 педагогов. Всего было подано 4255 заявок для участия в независимом оценивании из запланированных 5 тысяч.

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Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Определенное количество учителей не направило комплекты документов в свой региональный центр оценивания качества образования.

Также 33 учителям отказано в регистрации из-за несоответствия информации, указанной в их документах, или требованиям к участнику сертификации, 5 педагогам регистрацию аннулировали.

На первом этапе сертификации сможет принять участие:

1421 учитель начальных классов (94,73% от установленной квоты);

421 учитель математики (42,1%);

425 учителей украинского языка и литературы (42,5%);

337 учителей истории и гражданских дисциплин (33,7%);

456 учителей английского языка (91,2%).

Первый этап сертификации для всех учителей кроме школьных преподавателей английского языка состоится 8 февраля.

До 29 января в электронных кабинетах участников сертификации будут размещены письма-вызовы, в которых указаны адреса пунктов проведения независимого тестирования.

Учителя английского языка примут участие в первом этапе независимого оценивания 13 сентября, а узнают о месте и времени тестирования до 29 августа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что директора и завучи будут теперь участвовать в сертификации педагогов.

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