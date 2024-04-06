Участникам пробного ВНО 2022 отдали более 10 млн грн. Как вернуть средства

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Участникам пробного ВНО 2022 отдали более 10 млн грн. Как вернуть средства

Участникам пробного Внешнего независимого оценивания 2022 года, которое не состоялось из-за полномасштабного вторжения России в Украину, вернули более 10 миллионов гривен. В частности, из более 39 тысяч школьников, значительная часть уже получили средства.

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Там отметили, что более 4 тысяч украинских выпускников перечислили деньги в поддержку Вооруженных Сил Украины. Общая сумма таких средств составляет более 1 миллиона гривен.

УЦОКО напомнило, что для того, чтобы вернуть потраченные деньги, нужно воспользоваться специальным сервисом на сайте, подав соответствующее заявление. Кроме того, в государственной организации подчеркнули необходимость проверять документы и не предоставлять личную информацию по телефону.

Участникам пробного ВНО 2022 отдали более 10 млн грн. Как вернуть средства

"Для восстановления данных для доступа к сервису рекомендуем обратиться в тот региональный центр, на счет которого вы переводили средства. Предостерегаем участников пробного ВНО: чтобы обезопасить себя от мошенников, не сообщайте данные о банковских картах, сроке их действия и CVV-код посторонним лицам. Не предоставляйте личную информацию по телефону, ведь специалисты Украинского и региональных центров оценивания качества образования не обращаются к участникам с такими запросами", – говорится в сообщении.

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Там также добавили, что школьники, подававшие заявки на пробное ВНО-2022, могут выбрать куда перечислить средства – на личный счет или в поддержку ВСУ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ВНО после войны могут вернуть, но есть нюансы.

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