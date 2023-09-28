ВНО после войны могут вернуть, но есть нюансы: что говорят в УЦОКО

Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину школьники уже несколько лет подряд сдают Национальный мультипредметный тест (НМТ). Однако после войны планируется возобновить сдачу экзаменов с использованием внешнего независимого оценивания, впрочем, несколько видоизмененного.

Об этом сообщила руководительница Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко Украинской правде. Жизнь. По ее словам, НМТ – это хорошее развитие классического ВНО.

Важность независимого оценивания состоит в том, что с помощью такого тестирования можно проверить все знания, полученные учащимися в течение обучения, отметила Вакуленко. Поэтому формат ВНО после войны может измениться и производиться в виде тестов на компьютере.

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"Мы сейчас почти всю технологию ВНО реализуем на НМТ. То есть это централизованная разработка задач в секретных условиях, технология разработки тестовых заданий с экспертизой, безопасная передача тестовых заданий участникам и т.д.", – рассказала директор УЦОКО.

Она также отметила, что ВНО быть, если получится сделать тестирование длиннее, выделить отдельную сессию и вернуть открытые задания. Однако такой процесс длительный с технической точки зрения и требует большего финансирования.

"Проверка открытых тестовых заданий – это довольно дорогая штука. И то, что каждый участник раньше, в рамках традиционного ВНО, проходит 4-5 оценок, также увеличивает стоимость тестирования", – отметила Вакуленко.

По ее словам, ВНО не проводится, потому что не хватает времени на полноценную сдачу экзаменов и отсутствует возможность проводить оценивание по каждому предмету в отдельный день, чтобы ученики могли лучше продемонстрировать свои знания и не отвлекались на факторы, которые могут влиять на результаты экзаменов.

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