Учеба начинается в апреле, перерывов нет, а школа напоминает детский лагерь: интересные факты об образовании в Эквадоре. Видео

В Эквадоре учебный год может начинаться весной, школьники учатся без привычных перемен и питаются вегетарианскими блюдами, а сами школы нередко больше похожи на детские лагеря. О необычной системе образования рассказала украинка Алла, которая переехала в эту южноамериканскую страну и успела поработать здесь учительницей.

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О своих впечатлениях женщина рассказала в программе "Утро в большом городе" на телеканале ICTV. По словам Аллы, она работала преподавателем танцев в одной из школ и решила поделиться особенностями местного учебного процесса, который существенно отличается от украинского. Даже само название учебного заведения другое – здесь школу называют "колехио".

Одним из главных отличий Алла назвала сам учебный календарь. В провинции Манаби, где она живет, учебный год начинается примерно в апреле и длится до февраля. А в столице страны, городе Кито, все, как в Украине – учеба начинается 1 сентября. "Интересно, что здесь нет какого-то фиксированного дня, когда начинается обучение. Начало года где-то в апреле, а конец – где-то в феврале", – рассказала украинка.

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Такая разница обусловлена климатическими условиями: в начале года в прибрежных регионах продолжается сезон дождей и сильная жара. Поэтому детям непросто добираться до школы и сидеть на уроках.

Необычна и сама организация школьной жизни. Например, форма собственности учебных заведений может быть смешанной: здания принадлежат частным лицам, при этом зарплату учителям выплачивает государство, а обучение для детей бесплатное.

Внешне такие школы мало похожи на украинские. Они расположены среди зелени, а классы – это не привычные для нас изолированные комнаты. "Интересно, что классные комнаты тут как отдельные домики. Возле каждого есть полки, где ученики оставляют свою обувь", – рассказала Алла.

Учебный день также имеет свои особенности. Дети приходят в школу рано утром, еще до начала уроков. Сбор начинается в 7 утра. Но школьники не сразу приступают к занятиям – сначала у них есть время на подготовку. "Первый час отведен для разговора с ними, для психологической подготовки к учебному процессу и медитации. Еще до начала уроков дети имеют завтрак", – отметила Алла.

После этого начинаются уроки, которые длятся по 40 минут. При этом привычных коротких перерывов между ними нет. Учебный день имеет только один большой перерыв продолжительностью около 20 минут, во время которого дети обедают. При этом питание в школе, где преподает Алла, вегетарианское. По словам украинки, такая система может показаться необычной, однако она учитывает местные условия и создает более спокойную атмосферу для обучения, сочетая образовательный процесс с элементами отдыха.

Каждый понедельник в школе проходят общие собрания. На них приходят все – ученики, учителя, директор и даже владельцы учебного заведения. Независимо от того, какие темы обсуждаются на занятии, на собраниях обязательно поют гимн Эквадора. "Таким образом воспитывается патриотизм", – пояснила Алла.

Что касается школьной формы, по словам женщины, она обязательна только по понедельникам – в остальные дни разрешена спортивная одежда. Однако девочкам при этом все равно запрещено краситься и распускать волосы. Хотя, по словам Аллы, некоторые охотно нарушают это правило.

Помимо стандартных предметов в расписании эквадорской школы, где работает украинка, есть урок доброты. Философия школы основана на пяти ценностях. "Наряду с академическим обучением школа имеет духовную практику таких ценностей, как правда, праведность, любовь, мир и ненасилие. Цель школы – сформировать добрых и счастливых детей, помочь им познать себя и сформировать дух, который будет служить обществу и природе", – пояснила Алла.

Есть и то, чего Алле не хватает. Учительской комнаты в школе просто нет. А еще украинку удивила чрезмерная открытость учеников. "Интересное и странное отличие между учениками нашей школы и учениками других школ в том, что наши ученики очень любят обниматься. Я бы сказала, слишком. Еще можно понять малышей, но седьмой, восьмой класс – это уже перебор. Особенно для нашего человека, не привыкшего к таким проявлениям нежности", – сказала женщина.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как проходит обучение девочек в Египте – украинка показала особенности местного образования.

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