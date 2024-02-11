Обучение влияет на продолжительность жизни: опубликованы неожиданные результаты исследования

Норвежские ученые провели исследование, в котором обнаружили, что обучение влияет на продолжительность жизни. В частности, они отметили, что отсутствие знаний, которые люди получают в учебных заведениях, становится фактором риска смертности взрослых.

Результаты анализа исследователи опубликовали в научном журнале Тhe Lancet. Ученые рассказали, что в среднем взрослые люди, окончившие школу, имеют на 24,5% более низкий риск смертности по сравнению с теми, кто этого не сделал. Они также сказали, что за год время обучения снижается процент угрозы умереть на 1,9%.

Окончившие начальную школу уменьшают риск умереть на 13%, среднее – на 24,5%, получив высшее образование – на 34,3%

"Примечательно, что влияние образования на риск смертности, как известно, опосредуется поведением, связанным со здоровьем. Например, более низкий образовательный уровень коррелирует с более высоким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от рака. Высшее образование облегчает доступ к лучшему трудоустройству, высшего заработка, качественного медицинского обслуживания и повышения знаний о здоровье", – говорится в выводах исследования.

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В частности, ученые подчеркнули положительное влияние образования, сравнив его с эффектом здорового образа жизни. 18 лет обучения приравнивается к ежедневному употреблению идеальной нормы овощей и отсутствию курения в течение 10 лет.

Эффект от обучения также отражается и на людях старше 50-ти и 70-ти лет и одинаков для разных стран. Ученые пришли к выводу, что необходимо инвестировать в образование, чтобы сокращать неравенство в здоровье. Таким образом, больше граждан в мире смогут уменьшать риск смертности.

Анализ проводился в 59 странах, однако ученые отметили, что большинство материалов были получены из регионов с высоким уровнем дохода. В заключении ученые призвали проводить дополнительные исследования в местностях с низким и средним уровнем дохода.

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