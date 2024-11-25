Учеба во время войны: как сирены, дребезжание дронов и другие тревожные звуки влияют на мозг ребенка

Ученые доказали, что активному развитию мозга ребенка мешают хронические шумы, а также острый шум – нерегулярные, но сильные звуки. В условиях российского полномасштабного вторжения в Украине эта проблема стала масштабной из-за постоянных сигналов воздушной тревоги, дребезжания БПЛА и звуков взрывов.

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Об этом пишет издание "Освіторія". Психологи из Университета Кайзерслаутерна пришли к выводу, что негативно влияют на восприятие ребенком устной речи не только громкие звуки, но и сам звуковой фон.

Хронический шум не связан с психологическим напряжением, он отрицательно влияет даже если ребенок не паникует от звука. Нарушения будут более заметны, если ребенок имеет логопедические проблемы или пытается адаптироваться в новой языковой среде.

Если ребенок регулярно в Украине слышал сигналы воздушной тревоги и взрывы, а потом родители вывезли его за границу, то ему труднее будет овладеть новым языком. Кроме того, даже обычные бытовые звуки могут напоминать события, связанные с опасностью в Украине.

Так, работу и развитие мозга могут тормозить звуки строительства, пролета самолета и фейерверки.

Как отмечается, общая реакция фонового шума сложно отличить от фобий и последствий психологических травм, которые бывают преимущественно у детей с прифронтовых территорий. С психотравмой малыша следует тщательно работать, чтобы от нее избавиться.

Во время праздничного фейерверка малыш, страдающий последствиями психотравмы, может сильно беспокоиться и плакать. На следующий день общаться и запоминать иностранные слова может для него стать сложнее, чем обычно.

Нейробиологи говорят, что взрослые распознают шум, который не несет никакой информации, а дети – нет.

Мозг ребенка обозначает звуки по приоритетности, придает им определенное значение и вознаграждает выбросом дофамина. К примеру, если ребенок хочет научиться играть на музыкальных инструментах, то музыкальные мелодии будут обозначаться как приоритетные.

Звуки взрывов или сирены мозг каждого ребенка, осознающего опасность, также обозначит как приоритетные. То есть внимание будет сосредоточено именно на них. Многие ресурсы в мозге детей будет забирать процесс держания этих звуков под контролем: не приближаются ли они? Внимание при этом становится расфокусированным, переходит в режим сканирования окружающей среды.

Ученые Северо-Западного университета (США) провели исследование влияния шума на детей. Выяснилось, что у детей, на которых в прошлом особенно влиял шум, медленнее, чем у сверстников, формируются навыки чтения и запоминания. Кроме того, это нарушает чувство безопасности и базового доверия к миру.

Как сообщал OBOZ.UA, в недавнем опросе 47% украинских школьников и 51% родителей отметили, что считают воздушные тревоги главным барьером в обучении.

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