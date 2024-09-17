Учебники прошлого века: учительница химии назвала ключевые проблемы преподавания предмета в школе

В украинских учебниках химии нередко можно встретить примеры, которых нет в современной жизни, а иллюстрации часто не характерны для стиля нашего времени. В частности, детям предлагается узнать о проявлении фотопленки, что вызывает у них немало вопросов.

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Об этом рассказала учительница химии и финалистка Global Teacher Prize Ukraine-2020 Наталья Зима в интервью Новой украинской школе. Педагог в начале своей практики была удивлена учебникам и у нее сложилось впечатление, что их переписали из изданий прошлого века.

"Когда я развернула школьный учебник по химии, мне стало страшно. Было ощущение, что учебники, которые издавали в то время, просто переписали из учебников прошлого века. Там приводили примеры, которых уже нет в современной жизни, а иллюстрации были не характерны для современного стиля", – делится Зима.

Также одна из проблем, которую назвала педагог, состоит в том, что на уроках детям до сих пор рассказывают об ученых, живших несколько веков назад. У школьников создается впечатление, что такие науки как химия, физика и биология остались в том периоде времени. Вместо того, по ее словам, стоит говорить о современных достижениях. Например о вкладе украинских ученых в Нобелевскую премию 2021 года или других ученых.

Зима говорит, что вызывает затруднения также и количество выделенного времени на проведение уроков. Ведь за час в неделю не все дети могут запомнить как зовут учителя, а до следующего урока забывают, о чем говорилось на предыдущем. Педагог предлагает изменить компонирование курсов, как это практикуют в частных школах. Когда в первом семестре изучают химию, а во втором физике.

Одной из самых больших проблем, которая влияет на интерес учеников к предмету, это школьные лаборатории. Так, у них, катастрофически не хватает реагентов для опытов.

"Количество разрешенных реагентов в школьной лаборатории катастрофически уменьшилось. Мы имеем очень ограниченное количество веществ, которые разрешено использовать в школьной лаборатории. Но нельзя заинтересовать учеников только взаимодействием соды и уксуса", – делится учительница.

Она объясняет, что коллеги-педагоги даже не могут повторять зарубежные эксперименты, ведь это нарушает нормы техники безопасности, из-за чего их могут уволить. Однако, кроме самих опытов, дети должны уметь анализировать, создавать графики, выводы и т.д. По словам Зимы, именно такие задания встречаются в исследовании PISA, на которых украинские школьники останавливаются.

По мнению педагога, детям нужно рассказывать современные и понятные вещи. Вместо проявления фотопленок школьникам стоит знать о литиевом аккумуляторе и том, что он есть в смартфонах. То, что запасы лития исчерпывающие и нужно думать о его правильном использовании. Таким образом, дети будут воспринимать уроки иначе и проявлять больше интереса к этой науке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы забили тревогу из-за низкого количества заявлений при поступлении на специальности "Среднее образование" по предметам физика, химия и естественные науки. Поэтому в Украине не будет хватать учителей по этим дисциплинам.

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