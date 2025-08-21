Учебный год 2025/2026: сколько продлится и когда будут каникулы

В Украине 2025/2026 учебный год продлится с 1 сентября 2025 года до 30 июня 2026 года. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

В то же время структуру учебного года, в частности фактическую дату завершения учебных занятий и начала каникул, определяет педагогический совет учебного заведения. Это отмечает Министерство образования и науки. Решение принимается с учетом учебной нагрузки, ситуации безопасности, потребностей и состояния школьников, а также готовности преподавателей.

Поэтому даты завершения обучения, проведения последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться в разных учебных заведениях.

МОН отметило, что июнь является необязательным месяцем для обучения. Поэтому школы могут завершить учебный год в мае, а в июне проводить консультации, индивидуальные занятия, экскурсии и тому подобное. Такие форматы помогают преодолеть образовательные потери, но их внедрение является правом, а не обязанностью учебного заведения.

