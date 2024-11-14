Учебу пропускает каждый 14-й ученик: Министерство образования Великобритании заявило о 'социальной катастрофе'

В Великобритании бьют тревогу из-за количества прогулов школьниками уроков без уважительной причины. В настоящее время примерно один из 14 учеников отсутствует в классе, а во время до пандемии коронавируса этот показатель был один из 20.

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В Министерстве образования Великобритании говорят, что это может привести к национальной катастрофе. Глава ведомства Бриджит Филлипсон прошлом месяце сказала, что ситуация быстро превращается в "эпидемию прогулов", пишет The Telegraph.

Согласно данным Департамента образования (DfE), последний общенациональный показатель отсутствия школьников на уроках составил 6,9%, что значительно выше уровня до пандемии.

"В целом, национальный уровень прогулов снизился с 7,3% осенью и весной 2022/23 года до 6,9% по последним данным. Однако он остается значительно выше уровня до пандемии. Это означает, что в настоящее время примерно один из 14 учеников отсутствует в любом классе, по сравнению с менее чем одним из 20 до пандемии COVID-19", – пишут журналисты.

В то же время число учеников, которые не явились на минимум 50% занятий, выросло до 2,1% в осенние и весенние семестровые периоды 2023/24 учебного года. Это означает, что около 158 тысяч учеников серьезно отсутствовали в школе в течение этих учебных периодов. В прошлом году этот показатель составлял 1,9% (примерно 139 тысяч детей).

При этом почти пятая часть школьников осенью и весной 2023/24 учебного года, пропустили не менее 10% школьных занятий.

"Спустя четыре года после пандемии и закрытия школ кризис, связанный с пропуском детьми школьных занятий, не показывает никаких признаков ослабления. Без более быстрых и дальнейших действий, таких как общенациональное развертывание наставников по посещаемости и стратегия участия родителей, мы будем собирать осколки этой разворачивающейся социальной катастрофы в течение многих лет", – сказала Бет Прескотт, руководитель программы в Центре социальной справедливости.

Генеральный секретарь Ассоциации руководителей школ и колледжей Пепе Ди'Язио, сказал, что доля учеников, которые теперь классифицируются как "серьезно отсутствующие", вызывает особую обеспокоенность.

"Эти дети упускают огромную часть жизненно важного обучения, и школам нужна поддержка, чтобы помочь им вернуться в класс. Это потребует инвестиций в службы поддержки посещаемости, чтобы помочь выявить причины этих длительных пропусков и работать над решениями", – отметил он.

Журналисты пишут, что правительство пообещало представить стратегию по борьбе с отсутствием учеников, но подробностей пока нет. Ранее премьер Кир Стармер сказал, что обещание его партии ввести бесплатные клубы завтраков в каждой начальной школе Англии поможет поддержать большее количество учеников в школе.

Как писал OBOZ.UA, в начале октября сообщалось, что в Великобритании сократилось количество учеников в школах, которые прогуливают уроки. Влияние на этот процесс оказало увеличение штрафов для родителей – раньше это было 60 фунтов (3200 грн), а теперь – 80 (4300 грн).

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