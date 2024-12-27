Ученики 10-х классов будут изучать географию по новым учебникам

В новом году украинские школьники 10-х классов будут изучать географию по новым учебникам. Первую партию книг уже передали ученикам Гатненского лицея в Киевской области.

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Печать новых учебников по географии профинансировало правительство Южной Кореи. В общей сложности было напечатано почти 300 тысяч экземпляров учебников на украинском языке и языках национальных сообществ, сообщили в Министерстве образования и науки Украины в пятницу, 27 декабря.

Первую партию передали десятиклассникам глава ведомства Оксен Лисовой и посол Республики Корея в Украине Ким Хьонг Тэ.

Как рассказали в МОН, благодаря международным партнерам украинские школьники получили более 7,5 миллионов учебников. Для этого в прошлом году ведомство инициировало создание Коалиции учебников. Инициатива объединила ключевых партнеров, среди которых: Детский фонд ООН (UNICEF), Европейская комиссия, USAID, Правительство Южной Кореи, JICA, GPE и Plan International.

Лисовой поблагодарил правительство Республики Корея за всестороннюю поддержку украинского образования. Он напомнил, что недавно партнеры поддержали масштабное восстановление профтеха в Киевской области, а сегодня предоставили новые учебники для 10 класса.

"Благодаря этой поддержке у украинских школьников будет доступ к обучению, даже несмотря на все вызовы, которые создает агрессор", – отметил министр образования и науки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее всемирно известный учитель поделился своим методом заинтересовать подростков обучением, действующим даже в самых прогрессивных школах.

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