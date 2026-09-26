Ученики 2 класса это знают: простое задание репетиторши по украинскому языку запутало сеть

Простое задание, опубликованное в TikTok украинской учительницей, запутало пользователей социальной сети. Им нужно было посчитать количество звуков в словах, но некоторые взрослые забыли школьную программу и не справились с этим.

О разнице между звуками и буквами своей аудитории решила напомнить блогерша Оксана Рабешко, которая является репетиторшей для детей по украинскому языку. На своей странице она опубликовала короткую видео-"загадку".

Рабешко без объяснений писала напротив слов количество звуков, из которых они состоят:

я – 2;

– 2; дзьоб – 3;

– 3; олень – 4;

– 4; їжак – 5;

– 5; поїзд – 6.

Следующим словом было яблуко, но репетиторша поставила после него вопросительный знак и поинтересовалась, какая именно цифра там должна быть.

Большинство ответило правильно – семь. В слове яблуко шесть букв и семь звуков, ведь "я" произносится как [йа] – [йаблуко].

"Семь... Я бабушка – и я это знаю, мы (то есть внук. – Ред.) перешли в третий класс", – ответила в комментариях одна из пользовательниц TikTok.

"Люди, это количество звуков, я это еще с 1 класса помню (сейчас в 8-м)", – поделилась знаниями школьница. В то же время некоторые взрослые шутили, что им справиться было не так уж легко.

"Короче, моему ребенку придется во всем разбираться самому", "Я думаю, корень из девяти", – иронизировали зрители.

Отдельные комментаторы даже жаловались на "сложность" современных школьных заданий и высказывали претензии к основам украинского языка: "Как эти знания пригодятся на практике в реальной жизни?"

Что писали люди под видео:

Как писал OBOZ.UA, ранее в соцсети разгорелась новая дискуссия о системе украинского образования. Часть родителей возмущена количеством уроков и значительной нагрузкой на детей в школах, из-за которой некоторые ученики вынуждено отказываются от кружков.

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