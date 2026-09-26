Ученики 2 класса это знают: простое задание репетиторши по украинскому языку запутало сеть
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Простое задание, опубликованное в TikTok украинской учительницей, запутало пользователей социальной сети. Им нужно было посчитать количество звуков в словах, но некоторые взрослые забыли школьную программу и не справились с этим.
О разнице между звуками и буквами своей аудитории решила напомнить блогерша Оксана Рабешко, которая является репетиторшей для детей по украинскому языку. На своей странице она опубликовала короткую видео-"загадку".
Рабешко без объяснений писала напротив слов количество звуков, из которых они состоят:
- я – 2;
- дзьоб – 3;
- олень – 4;
- їжак – 5;
- поїзд – 6.
Следующим словом было яблуко, но репетиторша поставила после него вопросительный знак и поинтересовалась, какая именно цифра там должна быть.
Большинство ответило правильно – семь. В слове яблуко шесть букв и семь звуков, ведь "я" произносится как [йа] – [йаблуко].
"Семь... Я бабушка – и я это знаю, мы (то есть внук. – Ред.) перешли в третий класс", – ответила в комментариях одна из пользовательниц TikTok.
"Люди, это количество звуков, я это еще с 1 класса помню (сейчас в 8-м)", – поделилась знаниями школьница. В то же время некоторые взрослые шутили, что им справиться было не так уж легко.
"Короче, моему ребенку придется во всем разбираться самому", "Я думаю, корень из девяти", – иронизировали зрители.
Отдельные комментаторы даже жаловались на "сложность" современных школьных заданий и высказывали претензии к основам украинского языка: "Как эти знания пригодятся на практике в реальной жизни?"
Что писали люди под видео:
Как писал OBOZ.UA, ранее в соцсети разгорелась новая дискуссия о системе украинского образования. Часть родителей возмущена количеством уроков и значительной нагрузкой на детей в школах, из-за которой некоторые ученики вынуждено отказываются от кружков.
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