"Получится нормальная 40-часовая рабочая неделя!" Родители обратились в МОН из-за нагрузки на шестиклассников

В соцсети разгорелась новая дискуссия о системе украинского образования. Часть родителей возмущена количеством уроков и значительной нагрузкой на детей в школах, из-за которой некоторые ученики вынуждено отказываются от кружков.

Эту тему в Threads подняла мама шестиклассника Марина. Она рассказала, что у ее ребенка ежедневно от шести до восьми уроков. По ее подсчетам, нагрузка в неделю составляет 35 часов – а это уже почти полноценная 40-часовая рабочая неделя для взрослого.

"Уважаемое Министерство образования и науки Украины, скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы вернуть здравый смысл в школу?" – гневно написала пользовательница Threads.

Она отметила, что, помимо уроков, дети ежедневно выполняют домашние задания. "Если посчитать все время, то получится нормальная 40-часовая рабочая неделя у детей 11 лет", – утверждает женщина.

Украинка спросила, как школьникам выдерживать такой график. "О каких достижениях может идти речь, о каком внешкольном образовании? В каком состоянии будут дети в этих условиях?" – написала Марина.

Многие комментаторы согласились с ее позицией. Некоторые напомнили, что дети сейчас учатся в условиях полномасштабной войны, то есть пропускают уроки из-за тревог или получают знания в онлайн-режиме.

"А еще с этими тревогами 90% информации придется осваивать самостоятельно…", – добавила одна из пользовательниц сети.

"А еще кружки, репетиторы… Ребенок с утра до поздней ночи сидит над уроками", – поделилась своим опытом другая мама. "На это уже нет ни сил, ни времени", – согласилась с ней автор поста.

"Мои дети перестали ходить на легкую атлетику именно из-за этого. По собственной инициативе, конечно. У детей просто не хватает времени на досуг... Это очень тяжелая полноценная рабочая неделя", – заявила читательница.

Часть участников обсуждения считает, что на самом деле большая нагрузка в школах наблюдалась и раньше. "Каждый день у нас было по восемь уроков в 10–11 классах и по семь – в 6–9, как-то выжили", – отметила комментаторша.

Как писал OBOZ.UA:

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