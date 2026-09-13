"Получится нормальная 40-часовая рабочая неделя!" Родители обратились в МОН из-за нагрузки на шестиклассников

Дарья Дурова
Моя Школа
1,2 т.
Иллюстративное изображение. Расстроенный ребенок в школе
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В соцсети разгорелась новая дискуссия о системе украинского образования. Часть родителей возмущена количеством уроков и значительной нагрузкой на детей в школах, из-за которой некоторые ученики вынуждено отказываются от кружков.

Эту тему в Threads подняла мама шестиклассника Марина. Она рассказала, что у ее ребенка ежедневно от шести до восьми уроков. По ее подсчетам, нагрузка в неделю составляет 35 часов а это уже почти полноценная 40-часовая рабочая неделя для взрослого.

"Уважаемое Министерство образования и науки Украины, скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы вернуть здравый смысл в школу?" – гневно написала пользовательница Threads.

Она отметила, что, помимо уроков, дети ежедневно выполняют домашние задания. "Если посчитать все время, то получится нормальная 40-часовая рабочая неделя у детей 11 лет", – утверждает женщина.

Украинка спросила, как школьникам выдерживать такой график. "О каких достижениях может идти речь, о каком внешкольном образовании? В каком состоянии будут дети в этих условиях?" – написала Марина.

Полный текст сообщения.

Многие комментаторы согласились с ее позицией. Некоторые напомнили, что дети сейчас учатся в условиях полномасштабной войны, то есть пропускают уроки из-за тревог или получают знания в онлайн-режиме.

"А еще с этими тревогами 90% информации придется осваивать самостоятельно…", – добавила одна из пользовательниц сети.

"А еще кружки, репетиторы… Ребенок с утра до поздней ночи сидит над уроками", – поделилась своим опытом другая мама. "На это уже нет ни сил, ни времени", – согласилась с ней автор поста.

Комментарии читателей
Комментарии читателей

"Мои дети перестали ходить на легкую атлетику именно из-за этого. По собственной инициативе, конечно. У детей просто не хватает времени на досуг... Это очень тяжелая полноценная рабочая неделя", – заявила читательница.

Часть участников обсуждения считает, что на самом деле большая нагрузка в школах наблюдалась и раньше. "Каждый день у нас было по восемь уроков в 10–11 классах и по семь – в 6–9, как-то выжили", – отметила комментаторша.

Комментарии читателей
Комментарии читателей
Комментарии читателей
Комментарии читателей
Комментарии читателей
Комментарии читателей
Комментарии читателей
Комментарии читателей
Комментарии читателей
Комментарии читателей
Комментарии читателей
Комментарии читателей
Комментарии читателей
Комментарии читателей
Комментарии читателей

Как писал OBOZ.UA:

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