Ученики 5 класса не умеют определять время и читать курсив: украинская учительница рассказала, что ее шокировало в Канаде

Украинская учительница, которая работает в канадской школе, рассказала, что ее шокировало в местных учебных заведениях. Так, например, пятиклассники не умеют определять время по аналоговым часам и читать курсив.

Об этом педагог рассказала в заметке в Threads. Кроме того, дети все равно получают хорошие оценки, даже если дают не верные ответы.

"Работаю в канадской школе. Проверяла тестовые работы пятиклассников: 1. Не умеют определять время по аналоговым часам. 2. Не умеют читать курсив. 3. Оценивание: если должен был быть правильный ответ 54 370, а ребенок написал 78 370 – мы все равно оцениваем как 3 балла из 5, потому что три числа же верно написал", – поделилась учительница.

Также ее удивил подход местных педагогов, которые часто равнодушны к успехам школьников и вместо того, чтобы сообщить родителям о каких-то проблемах, они говорят, что все хорошо, чтобы не разрабатывать индивидуальные планы обучения.

"Здесь школы очень свободны в этом плане. Совершенно верно, подход здесь очень хороший. Но скажу вам со стороны учителя. К сожалению, есть много канадских учителей, которые очень равнодушны. Они не будут даже говорить родителям, если что-то не так. Потому что потом собрание, разработка индивидуальных планов и тому подобное. Им проще сказать, что все хорошо, и пойти домой", – добавила педагог.

Пользователи соцсети также поделились фактами о канадской школе. В частности, они указывали, что многие дети в первом классе не умеют держать ручку, а курсивом пишут выборочно. К тому же, иногда школьники имели проблемы с учебными дисциплинами.

"Так их не учат курсивом писать. Работаю репетитором. Учу наших деток в Канаде. Те, кто пошел в 1 класс в Канаде не умеют ручку держать. Курсивом пишут выборочно не помню с какого класса. Но канадская программа по математике мне очень нравится".

"Был ребенок в 5 классе в канадской школе. Вернулись в Европу и сели на одно место ровно. Провал по всем предметам. Математика так и осталась на уровне 3 класса. И это у нас сейчас достаточно слабая школа".

