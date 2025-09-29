Ученики 8-х классов не умеют читать: в государственные школы Англии хотят вернуть обязательный тест

В Англии ученикам восьмых классов хотят вернуть обязательный тест на способность к чтению, чтобы поощрить школы улучшить обучение. Несмотря на то, что в начальной школе сосредоточенность на чтении больше, в средней возникают трудности.

Школьники, которые имеют проблемы с чтением, часто сталкиваются с трудностями во всех сферах. В случае одобрения тестирования, оно будет введено в 2028-2029 годах, информирует The Guardian.

Предложение вызвало сдержанную реакцию директоров школ. В то же время, некоторые учебные заведения уже оценивают учеников в соответствующих возрастных группах. Педагоги отмечают, что важно, чтобы это не превратилось в еще одну меру подотчетности, ведь учителям не нужен еще один тест для выявления учеников, нуждающихся в поддержке.

Правительство обеспокоено, что школьники теряют интерес в течение первых лет обучения в средней школе, а выпускники начальных классов с низким уровнем чтения не могут наверстать упущенное до сдачи выпускных экзаменов в школе.

