Ученики 9-х классов смогут завершить обучение в своей школе без перехода в другое учебное заведение: разъяснение МОН

Девятиклассники смогут завершить обучение в своей школе без необходимости переходить в другое учебное заведение. Этот подход планируется разработать с целью обеспечения максимально плавного, понятного и комфортного перехода к новой модели старшей профильной школы.

Об этом сообщило Министерство образования и науки в ответ на обращение Всеукраинской ассоциации общин. Главным принципом должно оставаться непрерывность обучения и создание лучших образовательных возможностей для каждого ученика. Кроме того, соответствующее решение считается важным и потому, что 11-классники должны готовиться к сдаче национального мультипредметного теста и поступать в учреждения высшего образования. А этот период традиционно ответственный и напряженный для школьников.

Образовательное ведомство отметило, что сохранение привычной образовательной среды может положительно повлиять на их психологический комфорт и результаты обучения. В то же время МОН отметило, что возможность рассматривается только для тех учеников, которые учились по предыдущим образовательным программам и могли бы быть вынуждены менять школу именно в 11 классе.

Несмотря на это реформа НУШ не отменяется и продолжает внедряться, а школьники, которые учатся по новым стандартам уже с 2027 года будут учиться в старшей профильной школе, где смогут выбирать направление обучения в соответствии с собственными интересами и будущей профессией.

Напомним, родители обратились в Кабинет Министров с просьбой приостановить реформу Новой украинской школы для старшеклассников и гарантировать девятиклассникам возможность завершить обучение в своих школах. Так, автор документа Оксана Качур отметила, что реформа усложняет доступ школьников к получению образования и может привести к тому, что многие заведения не будут иметь старших классов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что образовательный эксперт объяснил реформу старшей школы в Украине, когда после 9 класса ученики выбирают свое направление, где будут углублять компетентность.

