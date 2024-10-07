Ученики из оккупированных территорий могут получить педагогический патронаж: что это значит

Школьники, которые находятся на временно захваченных Россией территориях, уже могут получать образование в формате педагогического патронажа. Он предполагает обучение по индивидуальному плану.

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Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины. Педагогический патронаж был разработан в соответствии со стратегией МОН по возвращению украинских школьников к очной учебе "Школа офлайн".

Педагогический патронаж – одна из индивидуальных форм образования, в рамках которой ученик работает со своим учителем по отдельному учебному плану и расписанию. За каждым школьником на ВОТ закрепляется педагог и они вместе формируют расписание и траекторию обучения в соответствии с потребностями ребенка.

У ученика и учителя будут еженедельный план занятий:

– 5 часов – на одного ученика начальной школы;

– 8 часов – на одного ученика базовой школы;

– 12 часов – на одного ученика старшей школы.

Перевести ученика на индивидуальное обучение можно как в начале, так и в течение учебного года, уточнили в ведомстве.

"Школы уже могут организовывать обучение по педагогическому патронажу. Решение о формах обучения принимает педагогический совет. Учителя будут получать доплату в соответствии с количеством проведенных индивидуальных занятий", – сообщили в МОН.

Также ученики из оккупированных населенных пунктов могут продолжать получать образование в дистанционных классах. Если такие классы продолжают работать в соответствии с обновленными правилами, дети будут продолжать обучение в своих классах.

В другом случае они могут перейти в другое учебное заведение в пределах своей области, которое продолжает работу в онлайн-формате.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно захваченных войсками России территориях более 44 тысяч украинских учеников продолжают учиться в украинских школах. Для них создано три формата обучения.

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