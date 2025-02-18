Ученики начальной школы в Тернопольской области стали звездами TikTok: видео с уроков музыки собрали миллионы просмотров

Школьники из поселка Вистря в Тернопольской области стали звездами сети, снимая видео со своими выступлениями на уроках музыки. В творчестве им помогает учитель искусств Вадим Мельник, который выкладывает видео в соцсети TikTok.

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Один из роликов набрал 2,3 миллиона просмотров, другой – 1,2 миллиона, еще один – 500 тысяч. Звезды сети учатся в начальных классах в Вистрянском филиале Коропецкого лицея имени Марка Каганца, передает Общественное.

Главный герой самого популярного видео – переселенец из Харькова Давид Шагалов, обучающийся в 3 классе. На кадрах исполняет песню "Хризантемы" группы "Анастимоза".

Также учитель опубликовал видео, на котором Давид исполняет свою авторскую песню "Дождь идет". Школьник рассказал, что это песня о Вистрянских пейзажах, а "минусовку" к хиту создал учитель Вадим Мельник.

"Когда мы начали снимать ТикТоки, сказал учителю, что у меня есть маленькая песня. Он предложил мне сложить "минусовку". Третьего куплета там еще не было. Нам Вита Грицак предложила пару куплетов дополнения. В этом произведении рассказываю о вистрянских пейзажах. Пою: "Вистрянские огороды, вистрянским полем я и ты", – сказал парень.

По словам педагога, сначала на уроках искусства он придерживался учебного плана. А однажды предложил детям музыкальную зарядку и спросил, кто умеет петь. Давид сразу сказал, что умеет петь.

"Он мне начинает напевать "Modern Talking", песен пять сразу. Думаю: "Ничего себе". Все стояли на подтанцовке и я подумал, что стоит снять видео", – рассказал учитель.

После этого они с детьми начали снимать выступления, клипы, школьники даже пробуют себя в роли телеведущих. Ролики для сети создают на уроках музыкального искусства. У части школьников – ненастоящие музыкальные инструменты, они являются частью образа.

Как сообщал OBOZ.UA, 25-летний учитель истории, который преподает в лицее города Калуш Ивано-Франковской области, обучает школьников не только по учебникам, но и собирает сотни тысяч просмотров с учебных видео в ТикТок. Павел Юрчишин – самый молодой среди педагогов в учебном заведении.

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