Ученики не умеют прыгать через скакалку и надувать воздушный шарик: учительница из Харькова подняла важную проблему

Украинская учительница Галина Сищук указала на важную проблему современных детей, которая возникла из-за влияния виртуального мира. В частности, школьники не имеют понятия, как выглядят кусты овощей, не умеют прыгать через скакалку и надувать воздушные шарики. Более того, некоторые из них не могут сложить канцелярию в папку или учебники в рюкзак.

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В заметке в Facebook педагог отмечает, что одной из самых сложных задач школьников становится описание овощного растения, ведь дети имеют минимальное количество жизненного опыта, который постоянно снижается. Проблема современных учеников заключается в том, что родители искаженно фокусируются на развитии мальчиков и девочек.

"Одним из самых сложных заданий для моих учеников в последние дни было описание овощного растения, и дело здесь не в уровне владения письменной речью, а в количестве жизненного опыта, который становится все ниже и ниже. Дети понятия не имеют, как выглядит куст сладкого перца. На чем растет кабачок. Урбанизация? Они и не должны этого знать, живя в городе? Или, все же, мы имеем дело с последствиями искривления фокуса в воспитании? Я давно говорю об этой проблеме в разрезе образования", – говорит педагог.

Сыщук отмечает, что взрослые сконцентрированы на раннем развитии детей, отдавая мальчиков и девочек на различные кружки, чтобы подготовить их к академической успеваемости.

Современные дети потеряли возможность взаимодействовать с миром и получать опыт, ведь долгое время находились дома из-за ковида и полномасштабной войны. В то же время и учителя насыщают уроки презентациями и раздают вознаграждения за интерактивность в обучении.

"Теперь же популяризации требует выращивание цветов, стирка полотенец и подметание веничком. Деятельностное образование, изменение программной нагрузки в пользу увеличения направлений, требующих физического взаимодействия с окружающей средой, – это возможность выращивать сады и закрывать консервацию", – делится Сыщук.

Это нужно для сохранения поколения, которому открыли виртуальный мир и он забрал у него навыки самопомощи.

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