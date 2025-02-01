Ученики слушают и находят ошибки: учитель НУШ поделилась методом заинтересовать детей чтением

Учительница НУШ Вера Прохорчук рассказала, как заинтересовывает детей в начальной школе чтением с помощью интерактивного метода. Он называется "чтение с ловушкой".

Видео дня

Такая методика состоит в том, что учитель умышленно делает ошибки при чтении вслух в классе, а ученики должны внимательно слушать и исправлять их. Таким способом педагог поделилась на своем аккаунте в социальной сети Instagram.

"Чтение с ловушкой: интерактивный метод, где учитель намеренно совершает ошибки, а ученики внимательно слушают, следят за текстом и находят и исправляют ошибки. Развиваем внимательность и любовь к чтению!" – написала педагог.

Также она показала видео, как использует такой метод в классе. Учительница читает: "Каждое утро старенький школьный велосипед возил нас в магазин и в понедельник приехал новый автобус. Фиолетовый, красивый, удобно ехать в нем: сиденья твердые...".

Дети сразу слышат, где есть ошибки, и исправляют их: велосипед на автобус, магазин на школу, понедельник на среду, сиденья не жесткие, а мягкие.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему английские дети читают лучше, чем украинские и какой важный ритуал должны ввести дома все родители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!