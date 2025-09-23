''Ученица 6 класса пришла в гипюровых трусах поверх джинсов''. Учительница обратилась к коллегам с криком души: мнения педагогов разделились

Учительница одного из лицеев Киева с никнеймом Olga Alex написала в социальной сети о том, что ее ученица пришла в школу в гипюровом нижнем белье, которое надела поверх джинсов. Педагог спрашивает у коллег, как реагировать на такую ситуацию.

По словам педагога, мама девочки сказала, что это проявление переходного возраста и не надо ее заставлять одеваться так, чтобы это выглядело более уместно для школы. Однако в комментариях к ее сообщению в Facebook мнения коллег разделились.

Одни считают, что эта проблема возникла тогда, когда отменили обязательное ношение школьной формы. Большинство учеников и их родителей до сих пор не поняли, что же теперь можно надевать в школу, а что нет. Другие считают, что если бы школой были прописаны четкие правила, то этого вопроса бы не было вообще. Есть и те, кто защищает ученицу, считая, что проявлять себя в этом возрасте – это оттачивать свой характер. И именно такое поведение может помочь им в будущем достигать большего.

"Когда в 90-х отменили форму, дети растерялись, потому что решили, что теперь можно прийти в школу даже в домашней одежде, о лосинах с короткими кофтами, косухах, прическах и т.д. молчу. Тогда еще не было ни у родителей, ни у детей понимания, что такое подростковая и молодежная мода", – пишет в комментариях профессор кафедры в ГУВО "Университет менеджмента образования" НАПН Украины Тамара Сорочан. Она рассказывает о своем опыте, как показывала старшеклассницам популярный тогда фильм "Красотка" и на примере главной героини объясняла, как стиль одежды и манеры могут влиять на жизнь.

"Я считаю, что с начала сотрудничества семьи со школой должны быть проговорены условия внешнего вида", – пишет Ирина Мниха. По ее мнению, должны быть рамки и правила, которых будут придерживаться все.

Эту позицию поддерживают и другие пользователи. Они пишут о том, что надо ввести устав школы, более мягкий дресс-код с перечнем того, что можно, а что нельзя.

"Администрации школы важно сообщить всем ученикам дресс-код по статусу школы. Признаком культуры, взросления является ответственность за свой деловой стиль", – пишет Людмила Киричук.

Также в комментариях есть и те, кто поддерживает такое проявление стиля ученицы. Они утверждают, что взрослые должны уважать выбор детей и, возможно, даже учиться у них этому духу свободу и умению проявлять себя.

"Шанель тоже когда-то была неординарной, со своим черным платьем", – говорит одна из пользователей.

И вообще, учитывая стресс, в котором живут современные дети в Украине, акцент надо ставить не на одежде. Главное, что ученица пришла в школу. Живая и здоровая. А одежда это лишь этап проявления себя, и не стоит ждать от детей, что они все будут одинаковы.

Напомним, это уже не первый скандал, который произошел из-за одежды в школьных учреждениях с начала учебного года. Недавно OBOZ.UA писал о том, что директор гимназии в Киеве не пускала детей в шортах на уроки.

