''Ученица отстала от программы, надо написать 9 тестов''. Директор школы в Одессе шокировала требованиями к девочке, которая вернулась из Германии

Журналистка Зоя Казанжи поделилась историей своей подруги, которая вместе с дочкой вернулась из Германии в Украину и переводила ребенка в одесскую школу, где она училась до войны. Женщину направили к директору учебного заведения, которая назвала условия, только после которых ребенка зачислят.

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В заметке в Facebook Казанжи рассказывает, что девочке нужно было сдать 9 тестов, в том числе и зачет по физкультуре, ведь она якобы отстала от программы украинской школы. Больше всего журналистку поразило то, что школьница должна была принести поделки, вроде "совушки, зайчика".

"Ребенка в школу возьмут. Но надо написать 9 тестов, в том числе сдать тест по физкультуре, пройти медицинское обследование (самое разумное из перечисленного) и все это сделать быстро, потому что "ученица отстала от программы". Она показала мне чат с перепиской по поводу уроков технологии. Знаете, что нужно было сдать? Поделки типа совушки, зайчика и так далее. С начала учебного года", – поделилась Казанжи.

В то же время, сама девочка была удивлена таким требованиям. Ведь, по приезду в Германию от нее никто не требовал сдачи тестов, безупречного немецкого языка, или приседаний и прыжков. Наоборот, для ученицы создали условия, где она почувствовала безопасность и желание учиться.

Женщина вместе с ребенком написали все тесты используя искусственный интеллект. Однако она была удивлена, что возвращаясь в родную страну и школу, их так встречают.

За сутки на сообщение отреагировало почти десять тысяч украинцев. В частности, в ситуацию вмешались и чиновники.

Так, член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук отметил, что такие требования нарушение закона, ведь Министерство образования и науки закрепило перезачет оценок для школьников, которые учились в иностранных школах. В частности, такая шкала есть и для Германии.

Также прокомментировала сообщение и образовательный омбудсмен Надежда Лещик, которая попросила контакты мамы и отметила, что если у ребенка есть справка с оценками, то их должны перезачислить автоматически.

Отреагировал на это и первый образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Он удивился таким требованиям и отметил, что детям нужно помогать и определить, в чем именно. Однако поделки в этом не помогут.

Свою реакцию оставила и директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич. Она указала, что определенные тестирования возможны, однако они не становятся условиями поступления в учебное заведение, а лишь рабочим процессом, который может помогать наверстать программу. Она заверила, что подобные ситуации будут рассматриваться со всеми директорами.

Сама же Казанжи обратила внимание на то, что многие женщины не возвращаются из-за границы из-за того, что их дети в восторге от иностранных школ. Тогда как в Украине бывают такие случаи, атмосфера которых отталкивает.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН "потеряло связь" почти с 1,8 млн украинских школьников за рубежом.

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