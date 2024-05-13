Ученицы, которые учатся в школах для девушек, имеют лучшие успехи на экзаменах и превосходят ребят: результаты исследования

Британское исследование показало, что ученицы, которые учатся в школах для девочек, получают лучшие результаты на экзаменах, чем школьницы в смешанных. Кроме того, девочки превосходят в успехах учеников в учебных заведениях для мальчиков.

Об этом рассказал главный статистик исследования Дэйв Томсон, передает The Guardian. В частности, прирост в оценках у девочек составил 10% по сравнению с самыми высокими оценками других школьников в общем свидетельстве о среднем образовании.

"Ученики, посещающие однополые школы, достигают лучших результатов на экзаменах GCSE, чем в среднем по стране", – сказал Томсон.

Однако специалист отметил, что разницы почти нет, когда сравнивают успехи в обучении школьников, посещающих однополые школы, с детьми, которые ходят в смешанные школы.

В то же время директор неселективной школы для девочек в Лондоне Кэт Пью предполагает, что ученицы лучше учатся в однополых учебных заведениях через содействие культуре достижений в женском обществе. По ее словам, школьницы поощряют друг друга и гордятся своими оценками в обучении без ограничений.

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Исполнительный директор Ассоциации Донна Стивенс отметила, что результаты анализа подтверждают предварительные исследования. Она сказала, что ранее ученые доказали, что девочки имеют лучшие успехи в среде, ориентированной исключительно на них, и с большей вероятностью преуспевают в таких предметах, как математика, естественные науки и информатика.

По ее словам, в смешанных школах наблюдается, что ребята внешне уверены в себе, а это может влиять на уверенность в себе некоторых девочек.

Специалисты утверждают, что школьницам нужно предоставить простор для полного развития их потенциала и осознанного выбора интересов, предметов и карьеры.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в одной из школ Англии родители девочек заявили о дискриминации.

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