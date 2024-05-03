Ученые обнаружили неожиданную связь между популярностью в школе и продолжительностью сна

Популярные в школе дети в среднем спят на 27 минут меньше, чем их сверстники. Об этом заявили специалисты Университета Оребро в Швеции, опросив 1300 подростков. Кроме того, исследователи заметили, что девушки чаще испытывают трудности с засыпанием или ранними подъемами, чем ребята.

Эксперты связывают обеспокоенность школьниц во время засыпания с заботой о своих друзьях. Кроме того, популярность также требует большего внимания к товарищам, что может приводить к уменьшению часов сна. В то же время, специалисты уверены, что проблемы не имеют отношения к смартфонам, пишет Daily Mail.

По словам исследователей, именно в подростковом возрасте человек недосыпает больше за свою жизнь. Кроме того, эксперты уверяют, что 30 минут дополнительного сна могут улучшить психическое здоровье и успеваемость в школе.

А желание "доспать" в выходные дни может иметь негативные последствия. Если школьники будут отдыхать дольше, то на следующий день им будет тяжело уснуть, ведь они не будут чувствовать усталость. Специалисты отмечают, что даже если подростки поздно просыпаются, то все равно будут иметь проблемы с нехваткой сна, ведь она накапливается в течение недели.

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