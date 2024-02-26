Ученые рассказали, как зеленые зоны влияют на IQ школьников: неожиданные результаты исследования

Бельгийские ученые обнаружили, что жилые зеленые зоны оказывают положительное влияние на интеллект детей. В частности, они исследовали 620 школьников в возрасте от 7 до 15 лет, живущих в разных регионах страны и установили связь между IQ учеников и количеством зеленых насаждений в местности.

Ученые анализировали результаты тестов на уровень IQ, поведение детей и оценивали количество зеленых зон с помощью спутниковых снимков. Свои выводы исследователи опубликовали в издании Plos Medicine.

По их словам, увеличение зеленых насаждений на 3% в радиусе 3 км от места жительства школьников повышает коэффициент интеллекта детей в среднем на 2,6 балла. Однако в сельских и пригородных регионах таких отличий не наблюдается.

Дети, прошедшие тест, имели средний показатель IQ 105 баллов. У 4% исследуемых школьников коэффициент интеллекта был ниже 80. Эти ученики проживали в районах с низким уровнем зеленых насаждений.

Видео дня

Доказательства показывают, что зеленый цвет не только оказывает положительное влияние на когнитивные и школьные результаты, но и улучшает психологическое благополучие, эмоции и поведение.

Несмотря на проведенные исследования и установление связи между зелеными зонами и уровнем IQ, что именно влияет на такие результаты, ученые не смогли установить. Они предполагают, что это дает возможность детям больше проводить время на улице и иметь физическую активность в течение дня. Кроме того, они менее подвержены воздействию факторов окружающей среды, таких как загрязнение воздуха.

Ранее подобные исследования проводились в Испании. Там ученые установили связь между районом проживания, где было больше зеленых насаждений и положительным влиянием на степень когнитивного развития. Кроме того, ученые подтвердили, что это также снижает риск развития психических заболеваний в зрелом и преклонном возрасте.

Тем не менее, анализ бельгийских исследователей стал первым, который принимал во внимание благосостояние семьи, уровень образования родителей и показал, что когнитивные способности не зависят только от материального положения и воспитания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что у студентов ежегодно снижается уровень IQ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!