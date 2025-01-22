Ученые выяснили интересный факт о целеустремленности студентов: оценки не всегда важны

Ученые из Вашингтонского университета провели исследование, чтобы определить, как целеустремленность студентов связана с их социальными, эмоциональными и поведенческими навыками. Как выяснилось, постановка и достижение целей не связаны с оценками, обычно они идут рука об руку именно с поведенческими навыками, особенно с навыками самоуправления.

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Об этом пишет phys.org. Исследование провели психологи Патрик Хилл и Дженнифер Битти из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, а участие в нем приняли 400 студентов колледжей.

Их опрашивали на предмет чувства цели, также они отвечали на вопросы, связанные самоуправлением, сотрудничеством и эмоциональной устойчивостью. Кроме того, оценивалось чувство благополучия студентов и их академические результаты.

"Результаты показали, что есть совпадение в чувстве цели и навыках SEB (Social, Emotional and Behavioral skills), особенно навыках самоуправлении. Исследователи также обнаружили, что чувство цели связано с более высокой удовлетворенностью жизнью студентов. В то же время есть мало доказательств, которые бы связывали целеустремленность со средним баллом студентов", – говорится в материале.

Профессор Хилл говорит, что среди педагогов и психологов распространяется тенденция о важности развития социально-эмоциональных и поведенческих навыков, а не черт личности, потому что навыкам можно обучить. Вместо того, чтобы рассматривать личность как фиксированную единицу, психологи все больше интересуются тем, как изменить мышление человека в лучшую сторону, при этом не меняя его как личность.

Исследование обнаружило сильное совпадение между навыками самоуправления и чувством цели, говорит профессор Битти. Возможно, люди, обладающие этими навыками, могут легче подавлять импульсы непосредственных желаний, чтобы работать над более значимой целью.

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