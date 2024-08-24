Учили делать с первого раза: эксперт объяснила, почему дети поколения Майнкрафт и Бравл Старс будут успешнее, чем их родители

Дети, которые играют в Minecraft и Brawl Stars, будут намного успешнее своих родителей. На этом отмечает мотивационный спикер Юлия Спасибова.

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По ее словам, такие школьники привыкают к тому, что они могут изменять стратегию, чтобы пройти уровень. А их родителей учили наоборот – делать все с первого раза. Об этом специалист рассказала в ТікТок.

"Дети поколения Майнкрафт и Бравл Старс будут гораздо успешнее, чем их родители. Почему так? Ребенок, играющий в видеоигры, привык, что если он не проходит уровень используя какую-то одну стратегию, то надо изменить ее, для того чтобы пройти уровень. А мы были обучены сделать все с первого раза безупречно. Нас не учили попробовать 15 раз, менять какие-то инструменты подхода и стратегии для того, чтобы добиться желаемого", – рассказывает Спасибова.

Именно поэтому поколение Y и даже Х не могут думать так же, как это делают современные дети, уверяет специалист. Кроме того, часто родители школьников воспринимают каждую неудачу как часть себя и перестают пробовать снова.

Зато современные дети имеют больше шансов добиться успеха, ведь они будут несокрушимо двигаться к своей цели и воспринимать проигрыш как обратную связь.

Спасибова уверяет, что такие школьники будут находить способ найти ответ, так же, как они пытаются преодолеть уровень в видеоигре.

"У наших детей реально больше шансов добиться успеха, потому что они будут несгибаемо двигаться к своей цели и воспринимать проигрыш не как проигрыш, а как обратную связь. В них будет включаться следующая мысль: "Ага, если вот так не сработало, значит я что-то изменю и попробую еще раз. И вот так точно сработает. А если не сработает так, то есть третий вариант, четвертый, пятый, одиннадцатый. Я все равно преодолею этот левел потому что я хочу", – объясняет эксперт.

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