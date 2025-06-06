''Училось аж 600 студентов''. Винницкий озвучил главную причину сокращения количества вузов в Украине

Основной причиной сокращения университетов в Украине является снижение количества студентов. Об этом сказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. По его словам, образовательному ведомству пришлось иметь дело с вузом, где училось 600 студентов.

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По словам чиновника, такое количество адекватно для факультета, а не отдельного учреждения высшего образования. В интервью украинскому медиа он подчеркнул, что приблизительное количество университетов будет высчитываться с точки зрения демографического анализа. В частности, вузов может быть не ровно 100, а с небольшой погрешностью в обе стороны.

"Причиной сокращения университетов является снижение количества студентов. В прошлом году мы имели дело с университетом, где училось аж 600 студентов – количество, адекватное для факультета, а не для отдельного ЗВО. В таком случае они становятся просто финансово неэффективны. 100, 102, 98, это приблизительная цифра, логичная с точки зрения демографического анализа", – сказал Винницкий.

Он также поделился, что в прошлом году было реорганизовано девять высших учебных заведений, а в ближайшее время укрупнение состоится еще в трех.

В то же время чиновник подчеркнул, что на время вступительной кампании процесс реорганизации остановится, а уже с сентября будет происходить анализ и принятие соответствующих решений.

"В прошлом году реорганизовано девять университетов, в ближайшее время будут распоряжения о еще трех. На время вступительной кампании мы сделаем паузу и будем после сентября анализировать контингенты и результаты по показателям формулы финансирования, будем принимать следующие решения по реорганизации", – добавил парламентарий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине хотят сократить еще 10 высших учебных заведений до конца 2025 года.

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