Учитель из Украины впервые попал в топ-9 лучших педагогов Cambridge Dedicated Teacher Awards. Фото

Учитель информатики Запорожской специализированной школы-интерната Александр Жук стал первым украинцем, попавшим в топ-9 лучших педагогов на конкурсе Cambridge Dedicated Teacher Awards. Среди более пяти тысяч номинантов из 101 страны мира его работу назвали лучшей среди европейских участников.

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На официальном сайте все желающие могут отдать свой голос за Александра Жука до 30 апреля. Педагог входит в топ-50 лучших по версии Global Teacher Prize, был лауреатом премии Global Teacher Prize Ukraine 2018. В 2020 году он выиграл грант в 25 тысяч долларов и открыл STEM-лабораторию, в которой создан медиа-центр

Жук работает в школе с 15 лет, в частности, обучая детей с недостатками слуха, опорно-двигательного аппарата и синдромом Дауна. Много времени уделяет школьникам, посещает с ними различные мероприятия, путешествует и реализует проекты.

Учитель обращает внимание на людей с недостатками слуха и выступает со звездами на языке жестов.

"Стал первым украинским педагогом, которого признали региональным победителем Европы международной премии Cambridge Dedicated Teacher Awards 2025 по версии Cambridge University Press & Assessment", – написал учитель в Facebook.

В соответствии с правилами конкурса, Жук получит набор книг для школьников на сумму 500 фунтов стерлингов (более 27 тысяч гривен), специальный трофей от Кембриджа и участие в церемонии награждения. Кроме того, его имя включат в страницу благодарности в учебниках Кембриджа, а также имя, школа и фото будут опубликованы в рекламе международных каталогов Cambridge Education Group на 2025/2026 годы.

21 мая 2025 объявят победителя конкурса.

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