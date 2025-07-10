''Учитель, который выгорел, должен уйти из школы'': в сети разгорелась новая дискуссия

В соцсети TikTok разгорелась дискуссия. Так, учительница из Полтавы Лилия Андреевна привела в пример слова заместителя директора начальной школы Оксаны Хомич, которая сказала о том, что педагоги, которые выгорели, должны уходить из школы.

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В заметке в TikTok учительница собрала подборку комментариев пользователей соцсети. Так, большинство из них возмутилась словами Хомич. Кроме того, под видео учительницы украинцы также высказали свое мнение относительно идеи заместитель директора..

"Учителя не должны быть выброшены, во всем обвинены, использованы. Учителя должны быть услышанными и защищенными" , – написала Лилия.

Украинцы же подчеркнули, что если все учителя, которые выгорели, уволятся из школы, то преподавать предметы детям будет некому.

"Если учитель уйдет, кто придет на его место? Только не говорите, что очередь стоит".

"Спросите у учителей, ходили ли они хоть раз к школьному психологу поговорить? Потому что все ноют, а у психолога не были ни разу большинство. Надо о себе беспокоиться, и просто все границы".

"Думы мои, думы... Учителя бы не выгорели, если бы наш труд не обесценили. А так имеем то, что имеем. И выгорают все, рано или поздно".

"О, это я сейчас. 10 лет в школе... 30 часов (коллега в декрет ушла), курсы, всякие мероприятия... Я валюсь с ног радует, что скоро каникулы... Про заработную плату вообще молчу".

"Судя по комментариям, большинство воспринимает увольнение из школы как трагедию. При этом условиями труда в школе вполне справедливо не удовлетворены. Какое-то логическое противоречие".

"А где санатории летом для учителей за счет профкома? Где забота о жилье для учителей переселенцев? Где отдых в отпуск без отчетов и сдачи данных. где создание нормальных условий для труда?"

"А что они сделали для того, чтобы учитель не выгорал?"

"Проблема в том, что если все эти учителя уволятся, (а большинство хотят работать, но условия невыносимые – из-за этого и выгорание), то скоро в школу можно будет детей не водить, потому что некому будет учить".

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