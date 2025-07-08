Исследование показало, как 4-дневная школьная неделя влияет на успеваемость и поведение учеников

Новые исследования, проведенные Университетом Орегона (США), выявило мало доказательств того, что четырехдневная учебная неделя положительно влияет на успеваемость, посещаемость и поведение учащихся. По словам исследователей, в некоторых случаях четырехдневный график может иметь противоположный эффект.

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Сокращенная учебная неделя приобретает популярность в США и больше распространена в сельской местности, однако все больше пригородных и городских округов рассматривают ее. Исследование показало, что в сельских районах четырехдневная неделя снижает успеваемость по математике и чтению для воспитанников детского сада и учеников 8-го класса, информирует Рhys.org.

В то же время, у старшеклассников повышались баллы по математике и увеличивались показатели своевременного окончания обучения. Несмотря на это, увеличивается количество регулярных прогулов среди учеников старших классов.

В несельских районах четырехдневная учебная неделя практически не влияет на успеваемость учеников детского сада и 8-го класса. Снижает баллы по математике, снижает показатели своевременности окончания школы, а также увеличивает количество пропусков среди учеников старших классов.

В исследованиях, которые объединяли сельские и несельские районы, большинство результатов были отрицательными. Четырехдневная школьная неделя снижает успеваемость по математике и чтению, увеличивает количество прогулов, а также снижает показатели выпуска из во всех старших классах.

Исследование также показало, что соблюдение учебного времени важно для минимизации негативного влияния на успеваемость учеников. Потеря учебного времени рискует потерей знаний.

Согласно Исследовательской базе данных четырехдневной школьной недели, удалось выяснить, что:

некоторые школы сокращают учебное время, когда они переходят на четырехдневный график;

влияние четырехдневной учебной недели зависит от ряда факторов, включая количество часов в неделю работы школы, то, как учебное заведение структурирует свое ежедневное расписание, а также расу и этническую принадлежность учеников;

сжатый график не экономит много денег, учитывая, что зарплаты и льготы работников составляют основную часть школьных расходов. В анализе 2021 года определено, что школы экономят от 1% до 2%, сокращая учебную неделю на один день;

моральный дух персонала улучшается при четырехдневной учебной неделе;

драки и травля в старших школах уменьшаются.

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