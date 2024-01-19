Учитель может съесть бутерброд ученика, а ребенок – выйти из класса без разрешения: что поразило украинку в школе Испании

Украинская певица Ольга Юнакова, которая вместе с мужем и тремя дочерьми сейчас находится в Испании, рассказала, как там учатся ее дети. По ее словам, преподавание очень отличается от украинского. В частности, школьники могут без разрешения выходить из класса или поделиться своей едой с учителем.

Как отмечает Юнакова, у школьников есть полная свобода действий во время учебы. Своими впечатлениями певица поделилась в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"У нас ручки должны быть сложены, все строго. А здесь – иначе. Свобода действий, можешь спокойно встать, пойти подточить карандаш, выйти из класса в туалет, не спрашивая, поделиться бутербродом с учителем. Тереза была этим приятно шокирована: "Мама, представляешь, учитель сегодня подошел, спросил, что я ем. И я ему дала попробовать свой бутерброд, а он мне – свою". Наши учителя так себя не ведут, согласитесь", – сказала Юнакова.

Она добавляет, что в иностранной школе педагоги стараются быть другом школьникам и помочь во всем. Певица рассказывает, что даже несмотря на то, что ее старшая дочь Тереза не знала испанского, всегда ходила в школу с удовольствием. Кроме того, артистка делится, что полгода его ребенку учителя помогали облегчить адаптацию в новом месте.

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"В школе наш ребенок был свободным слушателем – ничего никто его на уроках не спрашивал. Впоследствии начал общаться фразами, путался, разговаривал с ошибками. Сегодня у него хороший испанский. Иногда он даже занимается преподаванием языка онлайн для детей и взрослых", – рассказала Юнакова.

Артистка рассказала, что сейчас Тереза овладевает профессиями видеографа, режиссера монтажа, фотографа и звукорежиссера в учебном заведении, равноценном украинскому колледжу.

Полное интервью с Ольгой Юнаковой читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 21 января.

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