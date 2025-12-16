Учитель назвал самую большую ошибку в преподавании английского языка в школах: в Украине учат неправильно

В украинских школах детей учат английскому языку неправильно, ведь сначала им преподают грамматику, а уже потом ученики пробуют общаться. Такое мнение высказал учитель английского языка Виктор Демко.

В интервью LUKI педагог отметил, что для понимания родного языка, малыши сначала учатся на нем говорить от окружающих людей, а когда идут в школу, то уже получают знания о грамматике. Учитель говорит, что если нет возможности поехать в англоязычные страны для изучения языка, то стоит окружить себя именно на этом языке. Так, например, самым маленьким включать мультики на английском.

"Я всегда говорю: лучший способ – это окружить себя тем языком, так как мы это делали в детстве. Не каждый может поехать в Америку или Британию, то принесите ту Америку к себе в квартиру. Включите ребенку свинку Пепу. Это лучше, чем ничего, потому что дети и так смотрят мультики. То включите уже ту свинку Пеппу на английском. Я дал даже домашнее задание своему первому З-классу. Я так и написал родителям: "Рекомендую включать регулярно детям мультики на английском языке, потому что им без разницы, что смотреть. Им весело, прикольно, но и параллельно английский учат", – делится педагог.

Он добавляет, что сам изучал английский просматривая сериал "Друзья" в подростковом возрасте. По его словам, даже если сначала смотреть и не понимать, что там происходит, мозг все равно делает свою работу, запоминая слова и фразы, что потом помогает в разговоре. А грамматика, говорит педагог, – это дополнение для академического английского, тестов и правильности языка.

В то же время, в Украине программа по английскому языку акцентирована на правильности произношения и написания слов, а не свободном владении им. Поэтому школьники могут писать верно слова, однако им сложно поддерживать разговор.

Обратил педагог также внимание и на учебники по украинской программе. По его мнению, они часто неуместны, ведь дети получают нереалистичные задачи или учат слова, которые им могут не пригодиться в общении.

"Еще одна проблема – это то, что материалы, я еще учился по устаревшим очень материалам, где был очень нереалистичный английский язык, который совершенно не имел отношения к реальному общению. Берешь, читаешь текст о том, как какой-то Стив поехал в Новую Зеландию погладить пингвина. Ты думаешь: "Ну, зачем оно мне показалось?" Но это правда. Я смотрю на этот список слов и думаю: "Боже, где это ребенок потом должен вставить, где он это должен использовать?" А какие вот фразовые глаголы, какие-то идиоматические выражения, какие-то реально разговорные вещи, короткие фразочки дети не могут сказать", – добавляет Демко.

