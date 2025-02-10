Учитель не должен быть клоуном: образовательные эксперты опровергли распространенные мифы, до сих пор господствующие в школах

Почти каждый учитель знает, что преподавательская деятельность – это, по своей сути, эмоциональная карьера. Эмоции школьников могут влиять на стресс и самочувствие учителей, а эмоции педагогов также могут влиять на вовлеченность учеников и, наконец, на обучение. Однако это не значит, что для того, чтобы повысить мотивацию школьников, учитель должен постоянно развлекать их, организовывать игры и проверять, весело ли им на уроке.

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Образовательные эксперты, специалисты Университета Делавера (США) уверены, что педагог не должен быть клоуном. И в конце концов, если детям на уроке постоянно весело, то через некоторое время им станет скучно. Поэтому веселье – не доказательство того, что школьники лучше будут учиться долгое время, пишет "Освитория".

Эксперты считают, что некоторые современные педагоги, стремясь следовать реформам, слишком перегружают учеников весельем и играми. Это происходит из-за нескольких мифов, которые до сих пор господствуют в школах.

Первый миф касается того, что не все понимают, что учитывать потребности ученика – это не значит удовлетворять его потребности. В начальной школе действительно полезным будет устраивать обучающие игры и показывать яркие видео, но не для того, чтобы ребенок порадовался, а чтобы удовлетворить его потребности в познании и исследовании.

Второй миф о важности мотивации школьников. Как отмечают специалисты, мотивация не важнее обучения. Когда ребенок бежит в школу, потому что его ждет что-то интересное, и когда он бежит, потому что учитель пообещал всем дать по конфете – это разные по полезности способы мотивации.

Третий миф касается развития эмоционального интеллекта, который некоторые также трактуют неправильно. Без сомнения, очень важно научиться разбираться в собственных и чужих чувствах, выражать эмоции и адекватно вести себя в социуме.

Но иногда учитель просит детей смайликами определить, в каком они настроении. И тех, кто обозначает свое настроение как грустное, начинают успокаивать и всячески намекать на то, что от них ожидают радости или покоя.

Эксперты отмечают, что эмоции отличаются от поведения и важно их четко различать. В эмоционально безопасном пространстве все эмоции принимаются и подтверждаются. Однако эмоции могут привести к поведению, мешающему обучению в классе, и важно помнить об этом ключевом отличии.

Как сообщал OBOZ.UA, американский профессор экономики Брайан Каплан считает, что учитель должен созерцать реакцию учеников на уроках и быть интереснее, если они скучают. По его словам, они должны быть артистами даже клоунами на уроках.

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