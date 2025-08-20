''Учитель не должен превращать детей в декорации''. Психолог, которая работала директором школы, раскритиковала открытые уроки

Украинский психолог, которая работала директором школы, Ирина Гондюл раскритиковала открытые уроки. По ее словам, это часто напоминает вызов, где учитель должен доказать, что он достоин.

В заметке в Facebook она отмечает, что открытые уроки дают "пощечину будничной работе и обесценивают ее". Кроме того, вместо урока остается педагогическая иллюзия с нервами, а дети превращаются в декорации для чужих глаз. По словам Гондюл, такого быть не должно.

"Открытый урок или пощечина повседневности? Открытый урок часто звучит как вызов: "Докажи, что ты достоин". Но разве ежедневный труд – не доказательство? Это не развитие, а пощечина будничной работе, которую так легко обесценивают, сводя ее к "одному выступлению". Учитель не должен превращать детей в декорации для чужих глаз. Потому что тогда главное исчезает – естественность процесса. И вместо урока остается педагогическая иллюзия с нервами", – написала психолог.

Она отмечает, что в странах, где уважают учителя, открытый урок становится исключением и происходит только три раза. В частности, для знакомства в качестве нового учителя, для получения статуса госслужащего и для карьерного шага, и никто не требует "представления для коллег".

Гондюл подчеркивает, что когда урок становится хорошим под взглядами, то это уже не педагогика, а декорация.

