'Учитель не обязан любить ваших детей!' Школьный психолог обратилась к родителям на болезненную тему

Украинский школьный психолог с никнеймом your_psyheia обратилась к родителям из-за того, что многие из них навязывают другим любовь к своему ребенку. В частности, считают, что учителя, воспитатели, врачи или другие люди, должны любить чужих детей.

По словам специалиста, педагог должен уважать учеников, личность каждого из них и видеть в школьниках индивидуальность, однако не обязан любить. В заметке в TikTok психолог отмечает, что любить детей должны только их родители и, к сожалению, и они не все с этим справляются.

"Почему вы решили, что учитель, воспитатель, семейный врач, еще какие-то левые люди должны любить вашего ребенка? Учитель не обязан любить детей. Учитель обязан уважать детей, уважать личность каждого ребенка и видеть в этом ребенке индивидуальность. Вот это – да, обязан. А вот любить вашего ребенка должны только вы. Однако, к сожалению, даже с этой задачей не все родители могут справиться. Потому что судя по тому, как некоторые родители бьют своих детей, судя по тому, какие комплексы эти родители прививают своим детям, то в этот мир они родили детей, для того, чтобы отыграться на них, отомстить за свое несчастное детство", – сказала эксперт.

Пользователей соцсети ее слова разделили. Так, одна часть из них не согласилась с такими взглядами и отмечали, что если учитель не любит детей, то ему не место в этой профессии, ведь они не будут ответственно относиться к своей работе. А некоторые из педагогов в комментариях подтвердили, что любят школьников.

"Если вы не любите детей, то вы и не будете ответственно относитесь к своей работе".

"Я учитель и люблю чужих детей".

"Я учитель. Знаю, что не обязана, но я так любила свой класс, буквально дышала ими. В этом году их выпустила, скучаю, жду звонков и бесконечно радуюсь, когда они звонят. Сама не ожидала, что мое сердце может вместить в себе столько любви к своим ученикам".

"Если воспитатель или учитель говорит, что "я не обязана любить детей, которых воспитываю или учу", у меня возникает один вопрос – а что ты тогда делаешь возле детей? Почему ты вообще идешь в профессию, где главное – сердце, тепло и любовь? Без этого никакие знания не пройдут в душу ребенка. Для меня педагогика начинается именно с любви к детям, а уже потом идут методики, программы и все остальное. Без любви воспитатель – это просто человек, который отрабатывает часы, а не формирует маленькие судьбы".

В то же время другая часть соглашается с мнением психолога и говорит, что учитель не должен любить чужих детей, а должен только справляться со своими обязанностями. Кроме того, многие из них указывали, что главное, чтобы педагог имел уважение к детям. Также они отмечали, что родители сами считают детей обузой и заставляют учителей долюбливать их.

"Главное, чтобы учитель принимал и уважал ребенка".

"Сами не любят, считают обузой собственных детей, а учителей хотят заставить долюбить за себя".

"Я переживаю за чужих детей ровно до того момента, пока не закончились уроки. Только вышла из школы – все, аривидерчи, работа остается на работе".

"А эта тема, что учитель – это вторая мама. С какого перепугу?"

