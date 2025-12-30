Учителей заставляют мыть пол в классах: законно ли это и что говорит Конституция Украины

Администрация школы не имеет права заставлять учителей мыть пол в классах. Согласно законодательству, руководители учебных заведений и их структурных подразделений не имеют права требовать от педагогов выполнения работы, не предусмотренной заключенным письменным договором или должностной инструкцией.

Видео дня

Об этом рассказала юрист Алена Парфенова в медиа НУШ, отвечая на вопрос о том, имеет ли право администрация требовать от учителей мыть пол в кабинетах накануне 1 сентября. Специалист подчеркнула, что статьей 24 Конституции Украины четко указано, что использование принудительного труда запрещается.

"В вашей должностной инструкции не предусмотрена уборка или мытье кабинета накануне 1 сентября или любого другого дня. Пунктом 5 статьи 60 Закона Украины "Об образовании" предусмотрено: "Учредитель или уполномоченный им орган, руководители учебных заведений и их структурных подразделений не имеют права требовать от педагогических и научно-педагогических работников выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором", – объяснила Парфенова.

Также она добавила, что в Санитарном регламенте для учебных заведений указано, что ежедневная влажная уборка всех помещений и оборудования заведения – это обязанности уборщиков служебных помещений, согласно штатным нормативам. Юрист подчеркнула, что все помещения – это не только коридоры или места общего пользования, но также и кабинеты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, имеют ли право требовать от учителя проводить открытый урок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!