Учительница английского языка в детском саду стала заместителем министра образования Украины: что известно об Анастасии Коноваловой

Кабинет Министров Украины назначил новую заместительницу министра образования и науки в направлении дошкольного периода. Ею стала Анастасия Коновалова, которая работала учителем английского языка в детском саду и начальной школе.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Как известно, действующая чиновник была менеджером сети частных учебных заведений, консультантом по вопросам образования в World Bank (Бухарест, Румыния) организуя украинские образовательные хабы, охватившие 6 000 вынужденно перемещенных детей. Также заместитель министра образования реализовала ряд важных инициатив, работая специалистом по вопросам дошкольного и инклюзивного образования в Детском фонде ООН ЮНИСЕФ.

Среди них:

запуск и внедрение национальных пилотов новых типов дошкольного образования в 45 общинах;

расширение доступа к дошкольному образованию в условиях войны: благодаря этим программам более 30000 детей в прифронтовых областях получили возможность учиться офлайн;

комплексная поддержка педагогов: ввела программу финансовой, психологической и методологической поддержки для 5000 работников дошкольного образования в прифронтовых областях для 5000;

безопасные условия для обучения: реализовала программу по ремонту укрытий в 62 детских садах Украины.

В новой должности Коновалова будет работать над повышением качества и доступности дошкольного образования и улучшением условий труда работников, укреплением сотрудничества секторов образования, здоровья и социальной защиты для комплексной поддержки дошкольников, поддержкой имплементации Закона Украины "О дошкольном образовании", развитием эффективной и доступной системы услуг инклюзивного обучения.

Сама чиновник в Facebook указала, что занимается темой детских садов значительный период своей жизни.

"Дошкольный период – это вся моя сознательная жизнь, моя безграничная любовь и моя боль. За последние годы – сотни посещенных садов, тысячи услышанных и пережитых историй такого уникального, живого, светлого и – несгибаемого мира. Не подвести – тех, кто лелеет будущее Украины, тех, кто это будущее", – написала Коновалова.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что у всех педагогов детских садов будут 56 дней отпуска.

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