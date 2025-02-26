Учительница английского языка в детском саду стала заместителем министра образования Украины: что известно об Анастасии Коноваловой
Кабинет Министров Украины назначил новую заместительницу министра образования и науки в направлении дошкольного периода. Ею стала Анастасия Коновалова, которая работала учителем английского языка в детском саду и начальной школе.
Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Как известно, действующая чиновник была менеджером сети частных учебных заведений, консультантом по вопросам образования в World Bank (Бухарест, Румыния) организуя украинские образовательные хабы, охватившие 6 000 вынужденно перемещенных детей. Также заместитель министра образования реализовала ряд важных инициатив, работая специалистом по вопросам дошкольного и инклюзивного образования в Детском фонде ООН ЮНИСЕФ.
Среди них:
- запуск и внедрение национальных пилотов новых типов дошкольного образования в 45 общинах;
- расширение доступа к дошкольному образованию в условиях войны: благодаря этим программам более 30000 детей в прифронтовых областях получили возможность учиться офлайн;
- комплексная поддержка педагогов: ввела программу финансовой, психологической и методологической поддержки для 5000 работников дошкольного образования в прифронтовых областях для 5000;
- безопасные условия для обучения: реализовала программу по ремонту укрытий в 62 детских садах Украины.
В новой должности Коновалова будет работать над повышением качества и доступности дошкольного образования и улучшением условий труда работников, укреплением сотрудничества секторов образования, здоровья и социальной защиты для комплексной поддержки дошкольников, поддержкой имплементации Закона Украины "О дошкольном образовании", развитием эффективной и доступной системы услуг инклюзивного обучения.
Сама чиновник в Facebook указала, что занимается темой детских садов значительный период своей жизни.
"Дошкольный период – это вся моя сознательная жизнь, моя безграничная любовь и моя боль. За последние годы – сотни посещенных садов, тысячи услышанных и пережитых историй такого уникального, живого, светлого и – несгибаемого мира. Не подвести – тех, кто лелеет будущее Украины, тех, кто это будущее", – написала Коновалова.
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