Все педагоги дошкольного образования получат 56 дней отпуска: решение Кабмина вызвало дискуссию в сети

Работники заведений дошкольного образования получат отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Соответствующее постановление утвердило Кабинет Министров Украины.

Видео дня

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой в Facebook. Чиновник подчеркнул, что такая норма справедлива для работников детсадов и способствует улучшению условий труда.

Так, изменения коснутся:

директоров;

заведующих;

воспитателей-методистов;

инструкторов по физкультуре;

практических психологов;

музыкальных руководителей;

социальных педагогов.

"Все педагогические работники заведений дошкольного образования теперь будут иметь одинаковую продолжительность обязательного ежегодного оплачиваемого отпуска – 56 дней. Правительство приняло постановление, которое вносит изменения в соответствующий Порядок, унифицируя сроки ежегодного отпуска для всех работников дошколи. Это одно из важных нововведений Закона України ению их условий труда", – написал Лисовой.

Также состоялось обновление перечня должностей педагогических работников, где появился заместитель руководителя дошкольного образования по организации образовательного процесса, руководитель (заведующий) дошкольного подразделения в других заведениях и учреждениях.

В комментариях к сообщению разгорелась дискуссия. Украинцы были удивлены, что в список работников не включили помощников воспитателей, ведь они работают на уровне с воспитателями по 8 часов.

"Забыли о помощнике воспитателя который работает 8 часов рядом с воспитателем и не положено никаких доплат. Мы не работаем в тяжелых условиях".

"А музыкальные руководители? Такое впечатление, что этой должности не существует".

"Почему МОН и Вы, как министр, не обратите внимание на помощников воспитателя, имеющих высшее образование и получающих минимальную з.п., без оздоровительных и т.д."

"А о должности ассистента воспитателя забыли? У них самая низкая заработная плата и самый низкий тарифный разряд".

"Почему мастера производственного обучения имеют отпуск 42 дня, а не все педагогические работники 56?".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что должностной оклад работника ЗДО будет устанавливаться за рабочее время, определенное законодательством. Так, для руководителя, воспитателя-методиста, социального педагога, ассистента воспитателя это 35 часов в неделю. Для воспитателя, практического психолога и других педагогов – 30 часов в неделю.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!