Учительница химии поделилась криком души из-за программы 'Интеллект Украины': педагоги поддержали

Украинская учительница химии с никнеймом @pro_himiyu поделилась криком души из-за программы "Интеллект Украины", по которой она проводит обучение не более чем двум школьникам в год. По ее словам, больше уроков с учениками по этой программе педагог не выдержит.

Видео дня

В заметке в TikTok учительница отмечает, что при изучении классов неорганических соединений, вместо объяснения, что это такое и из чего они состоят, школьникам сразу дают упражнение на классификацию. Педагог возмущается, откуда дети должны знать эту информацию, если они этого еще не учили.

"Каждый год я беру один-два ученика по программе "Интеллект Украины". Больше моя нервная система не выдержит. Каждый год я удивляюсь заново этой ситуации. Изучаем классы неорганических соединений. И первое задание, вместо того, чтобы объяснить, какие бывают, как составлять названия, мы сразу даем упражнение на классификацию, чтобы не расслаблялись. Сразу должны знать, что такое основания, что такое соли, что такое кислоты. И еще туда мы втулим гидриды. Исключение, которое не подчиняется. Хотя по общим формулам дети могут ошибочно распределить, но откуда же им знать, если они еще это не изучили", – отмечает педагог.

Учителя других предметов согласились с преподавательницей химии. В частности, они отмечали, что такая же ситуация и по физике, украинскому языку, истории или математике. Некоторые указывали, что программа не лучше Новой украинской школы. Кроме того, некоторые из школьников говорили, что учителя не очень увлекаются "Интеллектом" и иногда "проклинают" его.

"Я работаю в школе по этой программе (химия). Думаю, она составлена по принципу "Пусть хуже, лишь бы другое".

"Пишет человек, который заканчивает школу по программе "Интеллект Украины". Моя учительница по физике эту программу проклинает, а учительница по математике говорит, что слишком легко".

"Вот это нужно объяснять тем родителям, которые с радостью отдают детей в начальную школу по этой программе. И если в начальной школе для некоторых детей и родителей не возникает сложностей, то дальше... И когда в школе 2 класса – НУШ + еще Интеллект, а учитель-предметник один".

"Уважаемые коллеги! Ну подскажите мне, пожалуйста, что интеллектуального в программе "Интеллект Украины" именно по химии? Возможно, я что-то пропустила?"

"В "Интеллекте" это делают для того, чтобы ребенок офигел от задания и пошел изучать все самостоятельно, но с современными детьми так не работает".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!