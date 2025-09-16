Учительница кричала и унижала перед классом, потому что ребенок забыл учебник: украинцев возмутил инцидент в школе Львова

Мама украинского школьника Довженко Марина рассказала об инциденте, который произошел с ее сыном в школе Львова. Так, мальчик забыл дома учебник и тетрадь по математике, поэтому учительница за это кричала на него и унижала перед всем классом.

В заметке в Тhreads женщина рассказала, что учительница якобы угрожала вызвать проверку домой к ученику. Довженко говорит, что они переехали из Германии во Львов, поэтому мальчик адаптируется в новой школе и боялся даже попросить листок у педагога. По словам мамы школьника, он боится теперь идти в школу.

"Ситуация в школе. Малый забыл учебник и тетрадь по математике. Учитель кричала, позорила перед одноклассниками, говорила что вызовет проверку к нам домой, что проверят что он ест и где спит, спрашивала у него есть ли мама? Переехали из Германии во Львов сын адаптируется к школе. Он тихий, боялся листок у нее даже попросить. Это что ей теперь сделать за это?" – написала Довженко.

Украинцев возмутило такое поведение учительницы, поэтому они посоветовали поступить с ней так же.

"Зайдите на урок, наорите на нее перед всем классом, скажите, что вызовете проверку на нее, спросите не забыла ли она голову дома. Сына все равно придется перевести в другую школу".

"Я как учитель математики скажу, что обратитесь к администрации школы и пусть ситуация выяснится".

"Как минимум ваш визит в администрацию школы за объяснением, пожалуйста не оставляйте это просто так... Сын нуждается в вашей поддержке".

"Капец. У меня недавно малыш посеял тетрадь печатную и книгу. Я думала что в школе оставил, а учительница думала что дома. Она два дня делала ему копии из тетради и книги других детей. И позвонила мне и попросила поискать тетрадь, потому что мой сын обиделся что у него черно-белая копия. И мы без скандалов нашли пропажу. Какая же золотая учительница".

"Вызвать встречную проверку для педагога".

"Да, конечно, это надо решать с родителями, а не стыдить ребенка на весь класс. Конечно, подавайте жалобу, такое не должно работать в школе + ребенок должен почувствовать, что родители его защитят".

