Учительница-мама объяснила, почему требует от своих детей 'хотя бы 10 баллов': мнения коллег разделились

Украинская учительница вызвала бурное обсуждение в соцсетях после того, как поделилась своим подходом к обучению собственных детей. Женщина откровенно заявила: как мама она требует от детей не идеальных, но стабильно высоких результатов – по крайней мере, 10 баллов.

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Ролик со своей позицией педагог опубликовала в TikTok. Страницу она ведет под ником @danka_teacher и делится на ней своим педагогическим и родительским опытом.

По словам учительницы, такая ее позиция связана не с погоней за оценками, а с формированием ответственности. Учительница убеждена: если ребенка с детства не приучать к требованиям и не ожидать усилий, это может сформировать привычку к безответственности. "Если от ребенка не требовать вообще, да, и говорить, что, ну, на оценку плевать и так далее, и так далее, то ребенок учится жить безответственно. Да? "Ничего страшного, что я не выполнила домашнее задание, ничего страшного, что я не подготовилась к уроку". Но ведь в будущем, какую бы профессию она ни выбрала, она будет так относиться к своей работе. И меня, например, как маму, это бы беспокоило. Я бы за такое переживала", – объяснила она.

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В своем ролике женщина подчеркнула, что ее подход нельзя назвать максималистским. Она не требует только самых высоких оценок, но хочет видеть стабильно высокий результат и старание. Именно это, по ее мнению, является основой для формирования дисциплины.

Впрочем, в профессиональном сообществе мнения по поводу такой позиции разделились. Часть педагогов поддержала идею, отметив, что четкие ожидания действительно помогают детям лучше организовываться и более ответственно относиться к учебе.

Другие же подчеркнули: чрезмерный акцент на оценках может создавать дополнительное давление на детей. Они отметили, что важнее отслеживать постоянное развитие ребенка и развить у него навык учиться.

А отдельные комментаторы подчеркивали, что обязанность учиться не связана напрямую с академическими успехами. Свою лепту вносят природные способности и интересы ребенка, а порой и позиция учителя, который может искусственно занижать оценки. К тому же ответственность как личностная черта тоже не имеет прямой корреляции с оценками.

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