Учительница математики назвала 5 вещей, которые категорически запрещает делать родителям школьников

Украинская учительница по математике и репетитор с никнеймом liudmyla_teacher поделилась мыслями, что она запрещает делать родителям своих учеников. По ее мнению, для ребенка важна поддержка и вера в него.

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Людмила объясняет, что есть вещи, которые родителям ни в коем случае нельзя делать, даже если кажется, что это к лучшему. Об этом она подробнее написала в заметке на своей странице в Instagram.

5 вещей, которые категорически нельзя делать родителям школьников:

Делать вместо ребенка домашнее задание

По словам учительницы, если вы будете делать все задания вместо ребенка, он ничего не научится делать самостоятельно.

Обесценивать его способности

Даже если ребенку не дается легко тот или иной предмет – не надо подчеркивать это, будто уверять его в том, что лучше и не стараться понять. Ребенку нужна поддержка и вера в то, что он справится.

Критиковать оценки

Худшее, что можно сделать для самооценки ребенка – это критиковать его попытки чего-то достичь.

Ожидать чуда только за дорогие вещи,

Только дорогими покупками знаний и хорошего поведения от ребенка не добиться. Ему нужны не только игрушки, а ваше время и безусловная любовь.

Превращать детство в забег "кто быстрее, лучше, сильнее"

Детство не состоит только из обучения и достижений. Важнее то, что чувствует ребенок.

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