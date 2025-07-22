Учительница математики назвала 5 вещей, которые категорически запрещает делать родителям школьников

Анна Боклажук
Моя Школа
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Учительница математики назвала 5 вещей, которые категорически запрещает делать родителям школьников

Украинская учительница по математике и репетитор с никнеймом liudmyla_teacher поделилась мыслями, что она запрещает делать родителям своих учеников. По ее мнению, для ребенка важна поддержка и вера в него.

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Людмила объясняет, что есть вещи, которые родителям ни в коем случае нельзя делать, даже если кажется, что это к лучшему. Об этом она подробнее написала в заметке на своей странице в Instagram.

5 вещей, которые категорически нельзя делать родителям школьников:

Делать вместо ребенка домашнее задание

По словам учительницы, если вы будете делать все задания вместо ребенка, он ничего не научится делать самостоятельно.

Учительница математики назвала 5 вещей, которые категорически запрещает делать родителям школьников

Обесценивать его способности

Даже если ребенку не дается легко тот или иной предмет – не надо подчеркивать это, будто уверять его в том, что лучше и не стараться понять. Ребенку нужна поддержка и вера в то, что он справится.

Учительница математики назвала 5 вещей, которые категорически запрещает делать родителям школьников

Критиковать оценки

Худшее, что можно сделать для самооценки ребенка – это критиковать его попытки чего-то достичь.

Учительница математики назвала 5 вещей, которые категорически запрещает делать родителям школьников

Ожидать чуда только за дорогие вещи,

Только дорогими покупками знаний и хорошего поведения от ребенка не добиться. Ему нужны не только игрушки, а ваше время и безусловная любовь.

Учительница математики назвала 5 вещей, которые категорически запрещает делать родителям школьников

Превращать детство в забег "кто быстрее, лучше, сильнее"

Детство не состоит только из обучения и достижений. Важнее то, что чувствует ребенок.

Учительница математики назвала 5 вещей, которые категорически запрещает делать родителям школьников

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