Учительница на миллион! Классная руководительница из Житомирской области оригинально попрощалась с выпускниками и стала звездой сети

Обычно праздник последнего звонка в разных школах проходит по схожей схеме – торжественный выход выпускников, речи учителей, трогательные выступления. Но классный руководитель Подлубовского лицея Емильчинского поселкового совета в Житомирской области Татьяна Карпенко подготовила для своих учеников действительно особенный прощальный номер.

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Учительница написала рэп о своих воспоминаниях и зачитала его перед всеми гостями праздника. В нем она упомянула ключевые события из жизни класса: поездку в Ровно в зоопарк, поход на каток и в Музей космонавтики в Житомире, экскурсию во Львов, школьные праздники, совместные походы на шашлыки, работу в саду. Запись выступления опубликовала в TikTok мама одной из выпускниц Ольга Коваленко. "Это выступление заслуживает миллиона просмотров", – подписала она ролик.

По словам Коваленко, текст рэпа учительница написала сама. Завершается он трогательным обращением: "Навіть коли ви підете навчатись, буду за кожного з вас лиш пишатись. Тож дякую вам за роки ці чудові, за сміх, за пригоди і навіть приколи. І ось вже настав випускний для вас час, дорослим стає мій улюблений клас. Мій клас, ви найкращі, скажу без прикрас, ви в серці моєму назавжди мій клас!".

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Комментаторы были в восторге от такого выступления. В комментариях писали: "Действительно классный руководитель просто бомбезная", "Это непревзойденно", "Боже, какая красивая, талантливая, любящая учительница" и просили текст песни.

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