Учительница поделилась игрой, которая через 1 минуту возвращает внимание детей во время урока

Учительница поделилась игрой, которая через 1 минуту возвращает внимание детей во время урока

Украинская учительница начальных классов и репетитор по подготовке к школе Виктория Галуга рассказала, как возвращает интерес учеников к уроку. По ее словам, она использует простые игры, которые работают и онлайн и офлайн.

Одной из них педагогика поделилась на своей странице в социальной сети Instagram. Эксперт уверена, что такая методика идеально подходит для детей с 5 лет до 2 класса, отмечая, что они мгновенно возвращают внимание и не требуют дополнительной подготовки. Как объясняет учительница, нужно просто читать детям задания, а дети будут искать предметы-ответы вокруг себя.

Она предложила список таких задач

Найти что-то, что:

  • красное;
  • имеет три стороны;
  • длиннее твоего пальца;
  • тяжелее книги;
  • мягкое на ощупь;
  • шелестит, если его потрясти;
  • начинается на букву "С";
  • имеет внутри жидкость;
  • холодное на ощупь;
  • похоже на животное;
  • имеет полоски;
  • блестит;
  • используется для рисования;
  • есть в каждом доме;
  • может звенеть;
  • похоже на геометрическую форму;
  • имеет приятный запах;
  • используется ежедневно;
  • имеет пуговицы;
  • используется для еды, но не съедобное;
  • используется для чистки или уборки;
  • изготовленное из дерева;
  • может катиться по полу.
Эксперт утверждает, что если не использовать подобные методики, то у любого учителя могут возникнуть трудности во время проведения урока, ведь маленькие дети уже через 5-10 минут от начала теряют интерес и отвлекаются, а урок превращается в монолог.

