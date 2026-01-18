Учительница поделилась игрой, которая через 1 минуту возвращает внимание детей во время урока
Украинская учительница начальных классов и репетитор по подготовке к школе Виктория Галуга рассказала, как возвращает интерес учеников к уроку. По ее словам, она использует простые игры, которые работают и онлайн и офлайн.
Одной из них педагогика поделилась на своей странице в социальной сети Instagram. Эксперт уверена, что такая методика идеально подходит для детей с 5 лет до 2 класса, отмечая, что они мгновенно возвращают внимание и не требуют дополнительной подготовки. Как объясняет учительница, нужно просто читать детям задания, а дети будут искать предметы-ответы вокруг себя.
Она предложила список таких задач
Найти что-то, что:
- красное;
- имеет три стороны;
- длиннее твоего пальца;
- тяжелее книги;
- мягкое на ощупь;
- шелестит, если его потрясти;
- начинается на букву "С";
- имеет внутри жидкость;
- холодное на ощупь;
- похоже на животное;
- имеет полоски;
- блестит;
- используется для рисования;
- есть в каждом доме;
- может звенеть;
- похоже на геометрическую форму;
- имеет приятный запах;
- используется ежедневно;
- имеет пуговицы;
- используется для еды, но не съедобное;
- используется для чистки или уборки;
- изготовленное из дерева;
- может катиться по полу.
Эксперт утверждает, что если не использовать подобные методики, то у любого учителя могут возникнуть трудности во время проведения урока, ведь маленькие дети уже через 5-10 минут от начала теряют интерес и отвлекаются, а урок превращается в монолог.
