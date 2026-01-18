Учительница поделилась игрой, которая через 1 минуту возвращает внимание детей во время урока

Украинская учительница начальных классов и репетитор по подготовке к школе Виктория Галуга рассказала, как возвращает интерес учеников к уроку. По ее словам, она использует простые игры, которые работают и онлайн и офлайн.

Одной из них педагогика поделилась на своей странице в социальной сети Instagram. Эксперт уверена, что такая методика идеально подходит для детей с 5 лет до 2 класса, отмечая, что они мгновенно возвращают внимание и не требуют дополнительной подготовки. Как объясняет учительница, нужно просто читать детям задания, а дети будут искать предметы-ответы вокруг себя.

Она предложила список таких задач

Найти что-то, что:

красное;

имеет три стороны;

длиннее твоего пальца;

тяжелее книги;

мягкое на ощупь;

шелестит, если его потрясти;

начинается на букву "С";

имеет внутри жидкость;

холодное на ощупь;

похоже на животное;

имеет полоски;

блестит;

используется для рисования;

есть в каждом доме;

может звенеть;

похоже на геометрическую форму;

имеет приятный запах;

используется ежедневно;

имеет пуговицы;

используется для еды, но не съедобное;

используется для чистки или уборки;

изготовленное из дерева;

может катиться по полу.

Эксперт утверждает, что если не использовать подобные методики, то у любого учителя могут возникнуть трудности во время проведения урока, ведь маленькие дети уже через 5-10 минут от начала теряют интерес и отвлекаются, а урок превращается в монолог.

