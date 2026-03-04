Учительница назвала фразеологизм, который 'валит' на НМТ по украинскому языку: что означает 'хоч греблю гати'

Преподавательница Оксана Николаевна, которая готовит детей к Национальному мультипредметному тесту (НМТ), разобрала возможное задание на тесте 2026 по украинскому языку, назвав его одним из самых сложных. Она рассказала о фразеологизме "хоч греблю гати" и как всего за несколько секунд запомнить, что он означает.

По словам педагога, значение этого устойчивого выражения – очень много чего. Репетитор опубликовала соответствующее видео в социальной сети TikTok.

"Представьте себе реку, в которой очень много воды. Так много, что можно хоть плотиной перекрывать, чтобы ее меньше стало", – объясняет учительница.

Также она показала, как может выглядеть подобное задание: предлагается фразеологизм и 3 варианта синонимов к нему, надо выбрать один правильный.

Среди вариантов "як кіт наплакав" (то есть – очень мало), "хоч мак сій" (то есть – очень тихо, безветренно) и "хоч лопатою греби" – правильным будет именно третий вариант: так много, что можно загребать лопатой.

