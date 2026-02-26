Учительница назвала самый легкий тест по орфографии на НМТ 2026: вспомните правило 'КаФе ПТаХ'

Учительница Оксана Николаевна, которая готовит детей к Национальному мультипредметному тесту (НМТ), разобрала возможное задание на тесте 2026 по украинскому языку, назвав его одним из самых легких в орфографии. Речь идет о написании приставок.

Видео дня

Репетитор опубликовала соответствующее видео в социальной сети TikTok видео. Она уточнила, что для правильного ответа даже не надо вчитываться в суть – достаточно лишь вспомнить правило под названием "Кафе "Птах".

"Здесь можно даже слова не читать. Надо просто обращать внимание на первую букву после троеточия", – говорит учительница и напоминает, что перед буквами "К", "Ф", "П", "Т", "Х" (Кафе Птах), всегда пишется приставка "с".

Во всех остальных случаях надо писать приставку "з".

Ранее OBOZ.UA писал о 5 соответствиях к иноязычным словам, которые встречаются на НМТ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!