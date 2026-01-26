Учительница назвала популярную фразу, которая убивает в ученике личность: педагоги говорили это в 90-х и повторяют сейчас

Учительница зарубежной литературы Алина Мец из Черновцов назвала фразу, которая убивает в ученике личность. По ее мнению, она является завуалированным способом пристыдить ребенка перед одноклассниками.

Речь идет о популярной как в 90-х годах, так и сейчас для некоторых учителей фразе: "Скажи вслух, мы посмеемся все вместе". Как отмечает педагог в своем видео в социальной сети TikTok, после этих слов обычно никто не смеется.

"Эта фраза никогда не создавалась для юмора", – объясняет преподавательница и спрашивает у подписчиков, говорили ли им когда-то эту фразу и что они чувствовали, когда ее слышали.

В комментариях ей написали, что чаще всего эта фраза воспринимается неприятно, вызывает угнетение.

"В зависимости от учителя воспринимается по-разному, но чаще всего неприятно, хоть и понимаю, что смеяться на уроке это отвлекать себя и других", – пишет пользователь.

Также она добавила, каким образом делает замечания своим ученикам, если они смеются на уроке и отвлекают класс от занятия:

"Когда я вижу смех учеников, я просто говорю: "Похоже там что-то действительно крутое, подойдешь расскажешь мне после урока лично, потому что сейчас у нас очень важный момент, и я не хочу, чтобы вы его пропустили".

