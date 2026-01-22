'Это они еще 'Федька-халамидника' не читали...' Учительница оправдала произведение из школьной программы 5 класса, которое 'ломает психику детей'

Учительница зарубежной литературы из Черновцов Алина Мец объяснила целесообразность изучения произведения Эрнеста Сетона-Томпсона "Лобо – властелин Курумпо" в 5 классе. В рассказе раскрывается тема жестокого обращения с животными. Поэтому часто родители жалуются на то, что дети должны читать подобное в таком возрасте и это может "ломать им психику".

В заметке в TikTok педагог отмечает, что автор рассказа был охотником, но смерть одного волка настолько его поразила, что после этого он понял, что больше никогда не хочет убивать волков. Томпсон изменил свою жизнь и стал одним из основателей движения в защиту природы. Поэтому произведение учит не жестокости, а тому, как жестокость человека ломается о достоинство животных.

По словам Мец, в пятом классе дети уже способны понять, что такое гордость и достоинство. И это произведение – лучший пример. Она отмечает, что Томпсон написал рассказ, потому что хотел, чтобы люди научились видеть в животных не врагов, а живые сердца, и что хищники также умеют любить.

В комментариях пользователи соцсети высказали свое мнение относительно подобной литературы в школе. Некоторые указали, что не понимают, для чего детям изучать произведения вроде "Федько-халамидник" Владимира Винниченко, "Лось" Евгения Гуцало, "Климко" Григория Тютюнника и другие. А кто-то делился, что плакал во время прочтения "Лобо" и не мог дойти до конца.

"До сих пор помню, как мне его мама дочитывала, потому что я ревела во всю".

"Последний листок", кажется читается в 7 классе, также не понимаю для чего".

"То есть, им это не ок, а "Федько-Халамидник", "Лось" в украинской литературе нормально?"

"Я плакала в 5 классе над этим произведением".

В то же время, некоторые из украинцев отмечали, что такая литература понравилась детям. Если же убирать подобные произведения, то потом родители будут говорить, что школа не готовит к жизни.

"Сыну "Лобо" понравился. А вот "Дети Ноя" пришлось что-то объяснять, потому что в истории еще не было гестапо и подобного".

"Не понимать, как вред может учить жестокости – это сильно. У нас же вся жизнь – это бабочки и волшебные пони. Потом те же родители будут жаловаться, что школа не готовит к жизни".

"Считаю что любое произведение будет никогда не быстро изучать, если учитель умеет объяснить его суть и то что хотел показать автор".

Напомним, украинцев озадачил учебник по зарубежной литературе для 5 класса по программе Новой украинской школы. В частности, пользователей сети удивило произведение Сетона-Томпсона "Лобо – властелин Курумпо", где рассказывается, как охотники охотились на волков, ставили капканы. Кроме того, по их мнению, такие произведения приводят к тому, что дети учатся жесткости и пытают животных.

