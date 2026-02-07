Учительница назвала топ-7 фраз учеников, без которых не проходит ни один урок

Сеть развеселило видео от украинской учительницы начальных классов Лилии Антосюк, где она назвала топ-7 фраз учеников, без которых не проходит ни один урок. В комментариях смеются и дописывают свои варианты детских вопросов.

Видео дня

Ролик, уже собравший более 20 тысяч просмотров, педагог опубликовала в социальной сети TikTok. Среди самых популярных фраз "А где писать?" или "А можно выйти?"

Среди популярнейших фраз учеников учительница выделила:

А где писать?

А число записывать?

А скоро перемена?

А можно выйти?

А в столовую скоро?

А скоро домой?

А какой сейчас урок?

В комментариях смеются над правдивостью информации и предлагают свои фразы частых вопросов детей в школе.

"А какая страница?", "А можно воды попить?", "А у меня ручки нет" – пишут пользователи.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что директор лицея в Киеве, кормящего первоклассника, расстрогал сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!