Учительница назвала топ-7 фраз учеников, без которых не проходит ни один урок
Сеть развеселило видео от украинской учительницы начальных классов Лилии Антосюк, где она назвала топ-7 фраз учеников, без которых не проходит ни один урок. В комментариях смеются и дописывают свои варианты детских вопросов.
Ролик, уже собравший более 20 тысяч просмотров, педагог опубликовала в социальной сети TikTok. Среди самых популярных фраз "А где писать?" или "А можно выйти?"
Среди популярнейших фраз учеников учительница выделила:
- А где писать?
- А число записывать?
- А скоро перемена?
- А можно выйти?
- А в столовую скоро?
- А скоро домой?
- А какой сейчас урок?
В комментариях смеются над правдивостью информации и предлагают свои фразы частых вопросов детей в школе.
"А какая страница?", "А можно воды попить?", "А у меня ручки нет" – пишут пользователи.
