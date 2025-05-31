Учительница назвала три роковые ошибки своих учеников на НМТ по украинскому языку: только 28% написали правильно

Учительница украинского языка из Киева назвала три роковые ошибки своих учеников при написании Национального мультипредметного теста (НМТ). По ее словам, только 28% написали правильно.

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Она говорит, что даже отличники массово теряют баллы и не поступают на бюджетную форму обучения из-за того, что ошиблись в этих заданиях. Об этом она рассказала в своем видео в социальной сети TikTok.

Путаница в склонении числительных

Учительница рассказала, что ее ученики ошиблись в склонении числительного "сімдесят", они написали "семидесятьох". По ее словам, эту ошибку можно было бы не допустить, если помнить правило:

"Шесть, семь, восемь и девять в именительном, родовом, дательном, винительном, винительном, творительном и местном падежах не меняется первая частица", – напоминает она.

Орфография

Учительница объясняет, что в большинстве учебниках орфография является устаревшей, а НМТ проверяется по новому правописанию. Поэтому, ученики могут допустить ошибки в написании таких слов, как "проєкт", "пів яблука", "мінісукня", "священник", "фоє", и так далее.

Неправильное распределение времени

Автор видео назвала эту ошибку самой фатальной. Она рассказывает, что важно правильно использовать время, которое дается на написание экзамена, чтобы успеть и выполнить задание, и проверить его.

"Мои ученики используют схему 5=20 или 5=5, благодаря которым успевают проверить каждое задание и повышают свой балл на 15-25%", – говорит учительница.

Ранее OBOZ.UA писал, что учительница английского языка поделилась лайфхаком, как угадать правильный ответ на НМТ.

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